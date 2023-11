i Autor: Shutterstock

Nagrody w ZUS

Nawet seniorzy tyle nie dostali! Taką 14-stkę dostaną pracownicy ZUS

Do końca października, ZUS wypłacił nagrody dla pracowników. Wysokość zależała od stażu pracy. I tak ci, którzy pracują do roku otrzymali 1,5 tys. zł, a ci powyżej roku: 3 tys. zł brutto na etat. To efekt porozumienia zarządu z 11 organizacjami zakładowymi, które groziły strajkiem, w razie braku konsensusu. Porozumienie to zostało wynegocjowane z Ministerstwem Finansów.