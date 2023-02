Nie 500 plus, tylko 700 plus. Będzie waloryzacja świadczenia?

Wartość świadczenia 500 plus coraz niższa

W związku z wciąż rosnącą inflacją, spada realna wartość pieniądza. Dotyczy to również wszystkich świadczeń finansowych - w tym 500 plus. Po publikacji ostatnich danych o inflacji, eksperci wyliczyli, że siła nabywcza 500 plus to nie 500 zł - a jedynie 350 zł.

Na prośbę portalu Business Insider, ekspert Oskar Sobolewski postanowił obliczyć, ile powinny wynosić kwoty waloryzacji świadczenia na przestrzeni ostatnich lat. Świadczenie zostało wprowadzone w 2016 roku. W celu urealnienia jego wartości, rząd musiałby je waloryzować od początku o kilkanaście złotych rocznie. Problem pojawia się na przełomie ostatnich dwóch lat. W związku z rosnącym wskaźnikiem inflacji "waloryzacja musiałaby wynieść najpierw 40 zł, a później ponad 90 zł, by zachować pierwotną wartość świadczenia".

Waloryzacja 500 plus. Ile wynosiłoby świadczenie?

Ile wynosiłoby świadczenie w poszczególnych latach, gdyby podlegało waloryzacji?

2017 - 502 zł

2018 - 517,16 zł

2019 - 531,95 zł

2020 - 550,88 zł

2021 - 574,23 zł

2022 - 614,42 zł

2023 - 705,35 zł

"Waloryzacja programu do 700 plus kosztowałaby podatników dodatkowe 16 mld zł roczne. To oznaczałoby, że na flagowy pomysł PiS trzeba by było co roku wydawać z budżetu prawie 60 mld zł" - informuje portal Business Insider.

"Pytanie, czy podniesienie świadczenia jest jedynym sposobem na zwiększenie realnej wartości 500 plus. Pojawiają się bowiem postulaty, by zamiast zwiększać przelewy z ZUS, wprowadzić np. specjalne ulgi podatkowe dla rodziców. Tak, by po zsumowaniu korzyści "dobić" do tych umownych 700 zł (...). Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki miałby być cel takiej podwyżki. Jeśli liczylibyśmy na dodatkowe urodzenia, to raczej nie ma to sensu, ale gdybyśmy traktowali to jako element walki z inflacją, to już inna sprawa" - tłumaczy Oskar Sobolewski ekspert ds. rynku pracy i emerytur w HRK w rozmowie z Business Insider.

Będzie 700 plus? Minister finansów mówi "absolutnie nie"

Aktualnie rząd nie planuje waloryzacji świadczenia 500 plus. Wczesną jesienią 2022 roku prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że "myśli się o jakichś waloryzacjach, ale nie mogę w tej chwili nikomu niczego obiecywać".

Odmienny komunikat przedstawiły we wrześniu 2022 roku minister rodziny Marlena Maląg oraz minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Minister finansów zapytana o to, czy istnieje możliwość waloryzacji świadczenia 500 plus nie pozostawiła żadnych wątpliwości odpowiadając, że "absolutnie nie".

"Absolutnie nie. Nie ma takiej przestrzeni, nie ma takich planów. Mamy inne wyzwania w tej chwili — wyzwania energetyczne, podnieśliśmy bardzo do 3 proc. PKB wydatki na obronność. Tutaj są priorytety" - powiedziała minister finansów cytowana przez "BI".

Waloryzacja powróci w kampaniach wyborczych? Eksperci sugerują, że tak

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, eksperci podejrzewają, że pomysł waloryzacji świadczenia pojawi się w kampaniach wyborczych. "Wydaje mi się, że prędzej czy później taki pomysł się pojawi. Czy to z jednej, czy z drugiej strony politycznej barykady" - stwierdził Oskar Sobolewski na łamach "BI".

