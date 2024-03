Nie płacą czynszu i zajmują mieszkania. Co zrobić z takimi lokatorami?

Mieszkania do wynajęcia

Wynajęcie mieszkania to nie jest prosta sprawa zarówno dla najemcy, jak i potencjalnego lokatora. Zdarza się, że lokator w pewnym momencie odmawia płacenia czynszu i nie chce opuścić mieszkania. Co w takiej sytuacji można zrobić? Najłatwiejszym rozwiązaniem może wydawać się wyrzucenie takiego lokatora siłą. Jednak z wielu powodów nie można tak zrobić. Zatem, co może zrobić właściciel mieszkania, kiedy lokator nie wywiązuje się z umowy najmu lokalu?

Podstawą najmu jest umowa. Najlepszym rozwiązaniem jest podpisanie umowy z jedną osobą. Największe uprawnienia daje umowy o najem okazjonalny. Dokumenty podpisuje się u notariusza i wskazuje osobę, która w razie niewywiązywania się z umowy przez najemcę, przyjmie go pod swój dach.

Ale zdarzają się sytuacje, że właściciel mieszkania oferuje do wynajęcia osobne pokoje. np. nieznającym się studentom. Wówczas zawiera umowę z każdym najemcą osobno, bo nikt w tym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za innych współlokatorów - osoby te często nawet się nie znają. Umowa taka powinna zawierać informacje dotyczące wynajmowanego pokoju, ale i zasady korzystania z części wspólnych i ewentualnego naprawia szkód w tych częściach. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że lokatorzy zniszczą kuchnię czy łazienkę i nie będzie winnego, a tym samym tego, który miałby naprawić szkody. Im więcej informacji zapiszemy w umowie, tym lepiej. W takiej sytuacji, gdy lokator nie będzie wywiązywał się z obowiązków, to można go eksmitować z mieszkania, nie angażując w to pozostałych lokatorów.

