Niemiecka konkurencja dla Pepco wchodzi do Polski! Gdzie powstanie pierwszy sklep Woolworth?

Woolworth - konkurencja dla Pepco

Założony w 2010 r. Woolworth ma asortyment podobny do bezpośredniej konkurencji — sklepów Action, Pepco czy Tedi. Na półkach znajdziemy artykuły gospodarstwa domowego odzież, bieliznę i obuwie, zabawki, artykuły szkolne, elektronikę i kosmetyki oraz akcesoria do makijażu i pielęgnacji. Asortyment to ok. 6 tys. pozycji. Ceny w niemieckich sklepach sieci zaczynają się od 1 euro. Firma jest bardzo popularna w Niemczech, gdzie ma pół tysiąca sklepów.

Woolworth - kiedy w Polsce?

Znane są już pierwsze lokalizacje sklepów sieci w Polsce. Jak podaje portal money.pl, dwa pierwsze zostaną otwarte w Łodzi i Krakowie. Sklep ma pojawić się także Zielonej Górze, Katowicach, Warszawie i w Poznaniu. W ciągu niecałych 2 lat sieć Woolworth planuje posiadać od 15 do 25 sklepów w Polsce, a w przyszłości liczba ta miałaby opiewać na około 400 sklepów.

- Rozwijamy się tak szybko, jak żaden inny dom towarowy w Niemczech. Rozpoczęliśmy działalność w 2010 r. od 158 domów towarowych - obecnie posiadamy ponad 500 sklepów w niemieckich śródmieściach, centrach handlowych i sklepach specjalistycznych. Teraz planujemy wystartować także w Polsce - ogłasza Woolworth na swojej stronie internetowej.

