Niemiecki gigant spożywczy ogłasza upadłość! Sieć może być już niewypłacalna

Sieć handlowa ogłasza upadłość

Sieć L’Herbivore, która to jest producentem roślinnych alternatyw dla mięsnych przysmaków jak klasyczne kiełbaski, kotlety, a także smakołyki alternatywne dla wegan z tofu. "Nie serwujemy kiełbasy wątrobowej czy sznycla na bazie produktów mięsnych, ale raczej samodzielnie stworzone wegańskie alternatywy z seitanu i łubinu. Nie zawierają sztucznych barwników, konserwantów ani wzmacniaczy smaku" - czytamy na stronie internetowej producenta. Jak podaje serwis dlahandlu.pl produkty firmy z siedzibą w Meklemburgii można znaleźć na półkach marketów, sklepów z ekologiczną czy zdrową żywnością, jak m.in. LPG BioMarkt, Bio Company, Denns Biomarkt, Veganz. Ale ich dni są już policzone. Firma ogłasza upadłość. Czy to oznacza, że wegańskie przysmaki znikną ze sklepów na dobre? Na razie nie wiadomo, co stanie się z wegańskimi substytutami mięsa L'Herbivore. Przyszłość produktów z logo firmy będzie zależała od tego, czy postępowanie upadłościowe zakończy się pomyślnie i producentowi uda się odzyskać płynność finansową.

