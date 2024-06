Niemiecki test proszków i pralek

Stiftung Warentest to fundacja założona przez niemiecki rząd w 1964 roku, której celem jest przeprowadzanie porównawczych testów produktów i usług. Jest całkowicie niezależnym organem, dlatego też przeprowadzane przez Styftung Warentest testy są w całej Europie traktowane jako bardzo wiarygodne. Tym razem w badaniu instytucja wzięła pod lupę proszki do prania i pralki – pisze serwis finanse.wp.pl.

Oto najlepszy proszek do prania

„Do naprawdę czystego prania nie potrzeba kolorowych płynów, fantazyjnych podkładek żelowych, nakrętek itp. – zwykły proszek do prania też sobie poradzi. Nawet drogie marki nie są wcale konieczne” – przekonuje Styftung Warentest w komentarzu do ostatniego testu. Zwycięzca testu nie jest produktem uznanej marki, ale jest sprzedawany w dyskontach. To detergent do prania intensywnego Tandil Ultra Plus firmy Aldi Nord. W polskich sklepach Aldi tego proszku nie znajdziemy, ale jest do kupienia w sklepach z niemiecką chemią, możemy go też kupić w sieci. Cena opakowania zawierającego 2 kg proszku to ok. 40 zł.

Tandil Ultra Plus zdobył dobre oceny w prawie wszystkich kategoriach. W ocenie autorów badania jest "zadowalający" tylko pod względem ochrony tkanin. Tandil Ultra Plus zawiera formułę "kaltkraft", która usuwa plamy w niskich temperaturach oraz formułę "anty-gray", która chroni tkaniny przed osadzaniem się kamienia, dzięki czemu chroni ich kolor.

Jaka pralka zwyciężyła w niemieckim teście?

Styftung Warentest przetestowała również pralki. Najlepsze okazały się:

* Siemens WU14UTA8,

*Miele WWE 360 WPS,

*Siemens WM14N2G3,

*AEG L6FBG51470.

Fundacja podkreśla, że przy wybieraniu modelu pralki trzeba zwrócić na zużycie wody i energii. Dzięki temu można sporo zaoszczędzić. Warto także wybrać sprzęt, którzy pracuje cicho.

QUIZ Gospodynie domowe w PRL. Czy w Polsce Ludowej dałabyś radę zrobić coś z niczego? Pytanie 1 z 14 Żyjesz w PRL-u. W sklepie zabrakło majonezu, a jutro wesele. Co robisz? idę do innego sklepu ubijam majonez wykorzystując do tego pralkę Franię zamawiam majonez w internecie Dalej