Nieodebrane paczki z Amazona w Polsce do kupienia. Ile to kosztuje i co można nabyć?

Nieodebrane i zwrócone paczki z produktami z Amazon lub firm kurierskich można kupić w polskich serwisach ogłoszeniowych. Co w nich jest? Paczki te zawierają losowe przedmioty, głównie elektronikę, akcesoria sportowe i artykuły do domu. Oferty sprzedaży obejmują pojedyncze paczki oraz hurtowe ilości. Paczki pochodzą głównie z Europy Zachodniej, takich jak Niemcy.