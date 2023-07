Niższa cena węgla od PGG. Atrakcyjne promocje, ale w konkretnych terminach

Transport gratis i nie tylko

Jak informuje portal radia Eska, do promocji nie stosują się limity zakupowe i ograniczenia, można łączyć ją z innymi obniżkami cen w e-sklepie, np. z trwającą do końca lipca promocją na grube węgle rybnickie (w cenie 1100 zł/t). Także do końca lipca obowiązywać będzie gwarancja darmowego transportu z kopalni do dowolnie wybranego składu Kwalifikowanego Dostawcy Węgla (KDW).

Węgiel z PGG można zamówić także wtedy, kiedy nie mamy dostępu do komputera i internetu. PGG informuje, że takie osoby mogą złożyć zamówienie na zakup węgla bezpośrednio w dowolnym składzie KDW.

Polska Grupa Górnicza (PGG) zapewnia, że w tym roku zużycie surowca w Polsce będzie niższe niż średnia z ubiegłych lat. Wszystko przez cieplejszą zimę i zapobiegliwość klientów, którzy w obliczu kryzysu energetycznego zgromadzili pokaźne zapasy.

- Szacuje się, że w 2023 r. prawie 5 mln ton węgla zapewni górnictwo krajowe, z czego ok. 3 mln ton dostarczą kopalnie PGG. Pozostałe 2 mln będą pochodziły z importu. - Nie ma zatem ryzyka niedoboru węgla na krajowym rynku w sezonie grzewczym 2023/2024 - zapewnia wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły, cytowany przez money.pl.

Obecnie ceny mocno spadły

O ile w prywatnych składach jeszcze do niedawna średnia cena kształtowała się w granicach 3,5 tys. zł za tonę, to obecnie spadły do poziomu poniżej 2 tys. za tonę. Spadek cen wymusił tańszy węgiel sprzedawany przez samorządy z rządowymi dopłatami. Obecnie węgiel z PGG sprzedawany jest w niezmiennej cenie 1500-1700 zł za tonę, podczas gdy jeszcze niedawno normą na składach była cena 3,5 tys. zł za tonę.

Eksperci twierdza, że w najbliższych miesiącach ceny węgla będą się obniżać. Silna złotówka i spadające ceny na światowych rynkach sugerują dalszy spadek. Jednak na krajowym rynku konkurencja została znacznie ograniczona, a niektóre firmy zajmujące się transportem węgla z Polskiej Grupy Górniczej mogą nie mieć interesu w obniżaniu swoich zysków.

Na skutek kryzysu w ubiegłym roku, od listopada 2022 r., ok. 25 procent firm z 4,5 tys., zajmujących się handlem węgla zostało zlikwidowanych. Łukasz Horbacz prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, w rozmowie z Super Biznesem wskazuje, że firmy, które w ramach ustawy handlowały węglem dostarczanym przez państwo, sprzedały surowiec ze stratą.

Eska informuje, że powolny spadek cen będzie następował, jednak nie ma co myśleć, że tona węgla powróci do ceny sprzed dwóch lat. W 2021 r. średnioroczna cena wg GUS wyniosła 996,60 zł/tonę.

Ponadto, ceny w dużej mierze ustalane są przez państwowe spółki, co oznacza, że ewentualna decyzja o korekcie cen będzie również uwarunkowana czynnikami politycznymi.

