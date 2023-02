i Autor: Shutterstock; Wojciech Artyniew/Super Express skarbówka i formularze PIT

Rozliczenie PIT

Nowa metoda na opłacenie podatku PIT. To jeszcze szybsze i łatwiejsze niż dotychczas

Możemy już składać swoje oświadczenia PIT, tak jak do tej pory możemy robić to poprzez złożenie fizycznego oświadczenia, wysłania go cyfrowo, czy nawet w niemal w pełni zautomatyzowanym systemie Twój e-PIT. Teraz doszła jeszcze dodatkowa możliwość, jak podaje Ministerstwo Finansów e-PIT możemy opłacić za pośrednictwem systemu płatności BLIK.