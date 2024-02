Nowa waloryzacja emerytur duża niższa! Tyle seniorzy dostną od Tuska

Waloryzacja rent i emerytur w Polsce w 2025 roku

W Polsce świadczenia dla seniorów są każdego roku waloryzowane. Podwyżki emerytur odbywają się w marcu. Niewykluczone, że będą dwa razy w roku, ale tylko wtedy, gdy inflacja będzie przekraczała 5 proc. A tymczasem wszystko wskazuje na to, że sytuacja z drożyzną wyraźnie się poprawia. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące inflacji w styczniu 2024 roku. Okazało się, że inflacja w zestawieniu cen rok do roku wyniosła 3,9 proc. A to bardzo ważny parametr, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji emerytur. Jeśli zestawimy styczniową inflację i realny wzrost wynagrodzeń ostatnio podawany przez GUS i zastosujemy odpowiedni wzór matematyczny, to otrzymamy wskaźnik waloryzacji 5,82 proc. Czy to dużo? Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie wskaźnik ten zbliżał się już do 20 proc. Zatem nie da się nie zauważyć, że mamy do czynienia z dużym spadkiem wskaźnika waloryzacji. Jednak plus tej sytuacji jest taki, że najnowsze dane z GUS wskazują wyraźnie na hamowanie drożyzny. Zatem im mniejsza inflacja, tym mniej trzeba dodawać do portfeli seniorów, by wyrównywać podwyżki cen w sklepach. I jeśli ten trend się utrzyma, to wskaźnik waloryzacji będzie coraz mniejszy. A na jakie konkretnie podwyżki seniorzy mogliby liczyć przy podwyżce o 5,82 proc.? Ci z minimalną emeryturą mogliby spodziewać się wzrostu świadczenia o nieco ponad 90 zł miesięcznie, ci ze średnią emeryturą rzędu 3,5 tys. zł o 200 zł, a ci z wysoką wynoszącą około 5 tys. zł o blisko 300 zł. Szczegółowe dane dotyczące podwyżek prezentujemy w GALERII powyżej artykułu.

