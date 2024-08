Waloryzacja

Nowa waloryzacja emerytur w górę. Kwoty wyższe niż przewidywano

Wstępny odczyt inflacji GUS za lipiec był najwyższym w 2024 roku. To grozi powrotem drożyzny, ale w zamian za to, waloryzacja emerytur prawdopodobnie będzie wyższa niż oczekiwano, według dotychczasowych wskaźników mogła wynosić nawet 3-4 proc. Po ostatnim inflacyjnym skoku, przewidywania wzrosły aż do 5,56 proc. wzrostu emerytur!