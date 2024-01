Nowa zmiana w płacy minimalnej. UE wymusi nowe podwyżki?

Unia Europejska chce ingerencji w płacę minimalną. Ma gwarantować "godne życie"

Jak pisze Business Insider, kwestie wdrożenia dyrektyw unijnych dotyczących płac minimalnej zostały poruszone na konferencji Praca 4.0 organizowanej przez Konfederację Lewiatan. Dyrektor departamentu prawa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Stanecki miał podkreślać, że jest "za wcześnie" aby przybliżyć szczegóły przepisów. Jak jednak dowiedział się portal, powstaną dwa niezależne projekty, dotyczące zasad ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę i układów zbiorowych.

Dyrektywa unijna wymaga od państw członkowskich adekwatności płacy minimalnej, czyli aby pozwalały na "godny" poziom życia i zmniejszały lukę płacową w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Państwa ustalając płacę minimalną mają kierować się siła nabywczą danej kwoty z kosztami utrzymania, poziomem wynagrodzeń i ich rozkładem, stopą wzrostu wynagrodzeń i długoterminowymi krajowymi poziomami produktywności i ich zmiany.

Państwa będą mogły np. sprawdzać, czy płaca minimalna osiąga 60 proc. mediany wynagrodzeń, bądź 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Business Insider wskazuje, że z tym Polska nie będzie miała problemu, choćby dlatego, że obecnie relacja najniższej płacy do przeciętnego wynagrodzenia wynosi 54,6 proc.

Pracownicy będą mieli większy wpływ na rynek pracy?

Przedsiębiorcy czekają na unijne regulacje, gdyż obecnie płaca minimalna podwyższona jest na bazie inflacji i wzrostu PKB oraz nie uwzględnia np. recesji. Ponadto rząd ma możliwość podwyższania minimalnego wynagrodzenia ponad wskaźniki, a w ostatnich latach płaca minimalna rosła szybciej niż przeciętna płaca, tym samym mniejsze firmy z mniejszych miast zaczęły spotykać się z problemem niewypłacalności.

Jednak związkowcom nie podoba się rozwiązanie uzależnienia płacy minimalnej od 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, bo ich zdaniem pogorszy to sytuacje pracowników. Co ciekawe, sami kiedyś to postulowali, ale wtedy płaca minimalna wynosiła 40 proc. średniej płacy. Natomiast ich nadzieję może rozpalać druga unijna regulacja, która przewiduje, aby pensja jak największej liczby pracowników była ustalana w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Według dyrektywy, jeśli co najmniej 80 proc. pracowników nie jest objęte takimi porozumieniami, to powinna zostać przyjęta ustawa, która sprawi, że zawieranie porozumień związkowych i układów będzie prostsze. W efekcie pracownicy mieliby mieć większy wpływ na to, jak wygląda praca w zakładzie, których ich zatrudnia, oraz na to, jak kształtują się ich wynagrodzenia.

