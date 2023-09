Nowe 300 plus na dziecko. Pieniądze z ZUS dla milionów polskich dzieci

"Obsługa programu przebiega bez zakłóceń. Od 1 lipca tego roku wpłynęło ponad 3,1 mln wniosków o wyprawkę szkolną, co objęło 4,5 mln dzieci" – przekazała szefowa ZUS. "Do tej pory Zakład wypłacił łącznie blisko 1,3 mld zł dla ponad 4,2 mln dzieci. Na bieżąco przygotowywane są kolejne wypłaty" – dodała prof. Uścińska. Pieniądze z programu "Dobry start" przysługują wszystkim uczniom w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 lat.

Środki z programu "Dobry start"

Wsparcie jest niezależne od wysokości dochodów rodziców. 300 plus nie obejmuje jednak dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli i zerówek, a także studentów, nawet jeśli mieszczą się w uprawniającym do świadczenia przedziale wiekowym. Aby otrzymać środki z programu "Dobry start", rodzice lub opiekunowie dziecka muszą złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą to zrobić na kilka sposobów, lecz przekazanie dokumentów musi odbyć się wyłącznie elektronicznie poprzez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia i bankowość elektroniczną.

Osoby, które złożyły wniosek do końca sierpnia, otrzymają przelew 300 zł najpóźniej 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub w listopadzie, to wypłata nastąpi w terminie dwóch miesięcy.

