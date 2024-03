500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest wsparciem finansowym, które ma na celu pomóc osobom, które ze względu na swoje fizyczne lub psychiczne ograniczenia są niezdolne do samodzielnego utrzymania się. Świadczenie ma na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych takich jak żywność, mieszkanie, opieka medyczna itp. Aby otrzymać świadczenie musisz złożyć wniosek i spełniać określone kryteria. 500 plus dla seniora wypłacane jest dożywotnio co miesiąc. Od 1 marca 2024 roku obowiązują nowe limity uprawniające do skorzystania ze świadczenia.

Kto może otrzymać 500 plus dla niesamodzielnych emerytów?

Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych emerytów otrzymasz, jeśli:

jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji i masz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

nie masz prawa do emerytury ani renty, innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji emerytalno-rentowej

masz prawo do emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję będącą odpowiednikiem naszego ZUS-u), ale łączna wysokość tych świadczeń nie przekracza nie przekracza 2419,33 zł brutto (kwota od 1 marca 2024 roku).

Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych emerytów

Aby otrzymać świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych emerytów musisz złożyć wniosek - w każdej placówce ZUS lub przesłać go pocztą lub przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Druk wniosku ESUN możesz pobrać ze strony www.zus.pl, znajdziesz go również w salach obsługi klientów w placówkach ZUS.

We wniosku trzeba podać:

dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania i adres do korespondencji).

sposób wypłaty świadczenia (na rachunek bankowy, czy za pośrednictwem poczty), jeśli nie pobierasz w ZUS świadczeń.

ZUS wyda decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśniania ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.

Do wniosku dołącz:

orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo

wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo.

Konieczne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji

Pamiętaj, że świadczenie 500 plus należy się tylko tym, którzy mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Bez tego ZUS skieruje cię do lekarza orzecznika ZUS na badania. Jeśli masz wyłącznie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (a nie o niezdolności do samodzielnej egzystencji), świadczenie ci nie przysługuje. W takiej sytuacji musisz złożyć w ZUS wniosek o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji (razem z wnioskiem o świadczenie uzupełniające). ZUS sam skieruje cię na badania i pomoże w zbieraniu dokumentów.

Jaka jest wysokość świadczenia uzupełniającego?

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje w wysokości 500 zł, jeśli osoba nie jest uprawniona do emerytury ani renty i nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub ma takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1919,33 zł (kwota od 1 marca 2024).

Jeśli pobierasz emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i ich łączna kwota brutto wynosi więcej niż 1919,33 zł, a nie przekracza 2419,33 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie stanowiła różnicę między kwotą 1919,33 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń. Powyżej kwoty 2419,33 zł świadczenie nie przysługuje.

Jeżeli pobierasz emeryturę z ZUS, dostaniesz świadczenie uzupełniające razem z swoją emeryturą. Jeśli ZUS nie wypłaca ci żadnych świadczeń, dodatek 500 plus otrzymasz w terminie określonym w decyzji przyznającej świadczenie.

Do dochodu nie wlicza się m.in.:

alimentów na rzecz dzieci,

zasiłku pielęgnacyjnego,

świadczenia wychowawczego,

jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych,

zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

dodatku mieszkaniowego,

dodatku energetycznego,

dodatku wychowawczego,

dopłaty do czynszu otrzymywanego w pierwszych latach najmu mieszkania.

Świadczenie z ZUS bez potrąceń i egzekucji

Ze świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Będzie ono także zwolnione z opodatkowania, a jego wysokość nie będzie wliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Nie będzie ono także wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego.

Nowe zasady 500+ dla seniorów od 2024 roku

Jak już wspomnieliśmy, od 1 marca 2024 roku wzrósł limit świadczenia. Wzrost ma sięgać co najmniej wskaźnika prognozowanej waloryzacji, czyli 12,12 proc. Kryterium wzrosło więc do kwoty 2419,33 zł brutto. Aby otrzymać 500 plus w pełnej kwocie, emerytura lub renta nie może przekroczyć 1919,33 zł brutto. Rozważane jest również podniesienie kwoty samego świadczenia.

