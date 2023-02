Nowe emerytury rolnicze już od 1 marca. Co się zmieni dla rolników?

Komu przysługuje emerytura rolnicza?

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który osiągnął wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, oraz podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Emerytura rolnicza składa się z części składkowej i części uzupełniającej. Suma obu części stanowi pełną wysokość emerytury. Dla każdej z tych części ustala się wskaźnik wymiaru. Świadczenia wypłaca KRUS.

Emerytury rolnicze od 1 marca 2023

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zakłada ma wejść w życie od 1 marca. Nowe przepisy przewidują, że emerytura podstawowa, która służy do wyliczania emerytur rolniczych, będzie równa 90 proc. minimalnej emerytury z ZUS. Jak wyjaśnia wiceminister rolnictwa Anna Gembicka, cytowana przez tvn24.pl - emerytura podstawowa nie stanowi całości emerytury wypłacanej rolnikowi, a jest jedynie jej składową. - "Świadczenie wypłacane rolnikowi stanowi dopiero kwota stanowiąca iloczyn aktualnej emerytury podstawowej oraz wskaźnika wymiaru emerytury wyliczanego indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy". Od 1 marca 2023 najniższa emerytura z ZUS wzrośnie do 1588,44 zł. Oznacza to, że emerytura podstawowa z KRUS wynosić będzie 1430 zł, obecnie jest 1084,58 zł.

To jest tylko podstawa, rolnicy będą mogli uzyskiwać dodatki do emerytur rolniczych. Według nowych regulacji do emerytury rolniczej przysługuje dodatek z tytułu opłacania składki w wysokości 0,5 proc. emerytury podstawowej za każdy rok opłacania takiej składki.

Ile wyniesie najniższa emerytura rolnicza?

Od 1 marca, jeśli świadczenie emerytalne rolnika jest niższe od najniższej emerytury ZUS, KRUS podwyższy emeryturę do najniższej z urzędu, czyli do kwoty 1588,44 zł. Przykładowo - emerytura rolnicza w 2023 roku, po 25 latach składek, wynosić będzie 1686,93 zł, co stanowi wynik mnożenia 1429,60 zł i indywidualnego wskaźnika wymiaru emerytury na poziomie 1,18. Wysokość emerytury rolniczej uzależniona jest od długości okresów pracy w gospodarstwie rolnym i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz wysokości opłaconych składek.

Zbieg świadczeń z ZUS i KRUS

Okresy składkowe wypracowane w ZUS i KRUS będą się sumować. Nowe przepisy przewidują łączenie zbiegów emerytur. Chodzi o tych rolników, którzy część czasu opłacali składkę w KRUS-ie i część czasu w ZUS-ie. Jeśli ktoś wypracuje łącznie 25 lat w obydwu systemach, będzie uprawniony do otrzymywania emerytury rolniczej w wysokości minimalnej emerytury z ZUS.

