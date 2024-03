Nowe limity płatności gotówką ustalone! Bruksela podjęła decyzję

Płatności gotówka powyżej tej kwoty będą zabronione. UE chce wprowadzić ograniczenia

Instytucje unijne popierające pomysł maksymalnej kwoty płatności gotówkowych, tłumaczą się potrzebą ograniczenia procederu prania brudnych pieniędzy. Parlament Europejski i Komisja Europejska zgodziły się na wstępne ustalenia w kwestii ustawienia limitu płatności gotówkowych na 10 tys. euro (ok. 43 tys. zł na stan 07.03.2024). Państwa członkowskie będą miały możliwość indywidualnie modyfikować limit.

To jednak nie wszystko, bo transakcje gotówkowe wysokości 3-10 tys. euro, mają wymagać kontroli tożsamości, oraz wylegitymowania się przez klienta. Będzie dotyczyło to transakcji z bankami, instytucjami finansowymi, agencjami nieruchomości, handlowcami, sprzedawcami towarów luksusowych, kasynami, czy podmiotami zarządzającymi aktywami.

Można więc przypuszczać, że zgodnie z planowanymi przepisami jeśli kupimy urządzenie AGD kosztujące 3 tys. euro nie będziemy musieli się legitymować. Ale jeżeli będziemy chcieli kupić już drogi zegarek za 5 tys. euro, nasza tożsamość będzie musiała zostać zweryfikowana.

Przepisy uderzą również w kryptowalutach, w tym wypadku weryfikacja klienta będzie musiała nastąpić przy transakcjach powyżej 1 tys. euro.

Nowe przepisy mają wejść w 2027 roku. W Polsce już obowiązuje podobne prawo

Docelowo unijne przepisy ograniczające płatności gotówką mają wejść w życie w 2027 roku.

Co ciekawe obecnie w Polsce obowiązuje zakaz płatności gotówką powyżej 15 tys. zł i dotyczy tylko przedsiębiorstw. Planowano obniżenie tej kwoty do 8 tys., ale ostatecznie do tego nie doszło. Co ciekawe w ustawie z początku planowano również ograniczenie płatności gotówkowych dla konsumentów (powyżej 20 tys. zł), ale z pomysłu również zrezygnowano.

