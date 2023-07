Nowe podwyżki dla seniorów! Emerycie, sprawdź, ile zyskasz! [GALERIA]

Nowe podwyżki dla seniorów! Emerycie, sprawdź, ile zyskasz!

Emerytury w Polsce są co roku waloryzowane przede wszystkim po to, by niwelować skutki inflacji i dostosowywać wysokość świadczeń emerytalno-rentowych do gospodarczej rzeczywistości. Dlaczego poziom inflacji podawany przez GUS jest tak ważny? Prawidłowość jest następująca: im wyższa inflacja, tym wyższa waloryzacja emerytur. I tak, biorąc pod uwagę podany dziś przez GUS wskaźnik inflacji oraz przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które w maju 2023 wzrosło o 12,3 proc. rok do roku, można stwierdzić, o ile wzrosną emerytury i renty w 2024 r.

Seniorów czeka olbrzymia podwyżka, bo z najbardziej aktualnych danych wynika, że wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie aż 15,4 proc.!

Przy obecnej najniższej emeryturze wynoszącej 1588 zł brutto, seniorzy otrzymają aż 245 zł podwyżki! Oznacza to, że po przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur, ich świadczenie wzrośnie do 1833 zł brutto. Z kolei przy średniej emeryturze wypłacanej z ZUS - 2500 zł brutto, emerytów czeka wzrost świadczenia do 2886 zł brutto. To podwyżka aż o 386 zł.

Emeryci z wyjątkowo wysokim świadczeniem rozbiją bank! Seniorzy pobierający emeryturę w wysokości 3800 zł zyskają aż 587 zł. Tym samym otrzymają 4387 zł!

