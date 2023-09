i Autor: Materiały prasowe

Świadczenia socjalne

Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością. Do wzięcia nawet kilka tys. złotych

Senat przyjął kilkadziesiąt poprawek do ustawy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Oprócz zmian o charakterze redakcyjnym, senatorowie zaproponowali m.in. obniżenie punktacji przy ustalaniu prawa do świadczenia. Ustawa wróci teraz do Sejmu. Świadczenie wspierające ma trafiać bezpośrednio do dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Jego wysokość powiązana została z wymiarem renty socjalnej. Na jakich zasadach będzie wypłacane świadczenie i od kiedy?