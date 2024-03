Nowe świadczenie to 9400 zł co miesiąc z ZUS. Rekordowa kwota

Wyższa renta socjalna zwiększy świadczenie wspierające

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy zwiększającej kwotę renty socjalnej z 1588,44 zł brutto do poziomu płacy minimalnej, czyli 4242 zł, a od lipca br. - 4300 zł brutto. Jeśli parlament uchwali ustawę, a prezydent ją podpisze to podwyżka wejdzie w życie.

Podwyższona renta socjalna będzie miała bezpośredni wpływ na wysokość świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych po 18. roku życia. To świadczenie jest wyliczane jako określony procent renty socjalnej.

W przypadku jej wzrostu do kwoty minimalnego wynagrodzenia, świadczenie wspierające może wzrosnąć z 3,5 tys. zł nawet do 9,4 tys. zł brutto miesięcznie. To rekordowa kwota wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Ile wynosi świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami zostało wprowadzone od 1 stycznia 2024 r. Wsparcie jest przeznaczone dla osób po 18. roku życia z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu. Wysokość świadczenia wynosi, w zależności od potrzeby wsparcia, od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej brutto.

Kto może ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego?

Osoba po 18. roku życia z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, musi złożyć do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Aby ubiegać się o wydanie takiej decyzji, należy mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie: orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności; orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS; orzeczenia o inwalidztwie wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

WZON wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat.

QUIZ PRL. Symbole luksusu PRL Pytanie 1 z 15 Marzyły o nim zimą wszystkie kobiety w PRL, jednak tylko nieliczne było na nie stać futro z lisa płaszcz prochowiec kożuch Dalej