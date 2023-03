Nowy obowiązek dla Polaków. Jak wygląda i ile kosztuje audyt energetyczny?

Koszty zależne będą od wielkości budynku

Przepisy mają na celu poprawienie efektywności energetycznej budynków oraz skuteczności jej oceny. Dla właścicieli domów wybudowanych przed 2009 rokiem audyt energetyczny budynku jest zupełną nowością. Dlatego warto wyjaśnić co to jest i jak powstaje świadectwo charakterystyki energetycznej - czytamy na blogu.

Wedłu autora artykułu, można założyć, że audyt energetyczny domu jednorodzinnego średniej wielkości nie powinien w większości przypadków kosztować więcej niż 500 zł, jednak tak naprawdę trudno powiedzieć, jakie stawki będą obowiązywać po wejściu nowych przepisów w życie.

Jak dodaje autor, kwota jest zależna od kilku czynników – m.in. zastosowanego typu ogrzewania i przygotowania CWU, a także typu wentylacji czy też obecności klimatyzacji. Oczywiście koszt przeprowadzenia audytu energetycznego będzie zależny także od wielkości budynku.

Co ustali audyt?

Jak czytamy na stronie baywa-re.pl, audyt będzie uproszczoną analizą energetyczną usprawnień wraz ze wskazaniem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych. Najważniejszym elementem audytu energetycznego jest obliczenie zapotrzebowania na energię i moc w obecnym stanie obiektu oraz po zrealizowaniu proponowanych usprawnień. Analiza ta obejmuje wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynkach związane z zużyciem energii-informuje blog.

Kolejną zmianą jest obowiązek kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, także tych o mocy ponad 70 kW. Owa kontrola polega na: sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych (raz na 2-5 lat w zależności od typu i mocy źródła ciepła) ocenie efektywności energetycznej (co najmniej raz na 5 lat) systemów klimatyzacji lub połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji.

Możesz sporo zyskać na termomodernizacji!

Przy tej okazji warto przypomnieć, że w tym roku z tytułu ulgi termomodernizacyjnej możemy odliczyć nawet 53 tys. złotych w przypadku rozliczenia samodzielnego lub 106 tys. złotych jeśli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem.

Również warto przypomnieć o możliwości skorzystania z programu Czyste Ppowietrze. Jego beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami istniejących domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł. Program Czyste Powietrze wprowadzono w 2019 roku, ale w 2023 doczekał się nowej odsłony - większych pieniędzy na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Zwiększono dofinansowanie oraz poziom dotacji, który wynosi od 40% do 100%. Dla najszerszego zakresu inwestycji ma być to nawet do 135 tys zł.

