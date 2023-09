Nowy sklepy Primark w Polsce. To już szósta placówka! Znamy miejsce i datę otwarcia

Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością. Do wzięcia nawet kilka tys. złotych

Nowy Primark w Polsce

Primark, międzynarodowy detalista odzieżowy, już wkrótce otworzy swój szósty sklep w Polsce. Primark Łódź otworzy swoje drzwi dla klientów we wtorek, 19 września i stworzy ponad 150 miejsc pracy. Sklep w Łodzi zajmie 3 300 mkw. powierzchni handlowej na jednym piętrze. Placówka znajdzie się na historycznym rynku Manufaktury, czyli kompleksie przemysłowym, który został przekształcony w nowoczesne centrum rozrywki, kultury i handlu. Na terenie dawnych fabryk Izraela Poznańskiego, zachowano charakterystyczną ceglaną architekturę, a obecnie w pofabrycznych budynkach znajdują się muzea, kino, sklepy czy restauracje. Primark Łódź to pierwszy sklep w Polsce, do którego dostęp będzie prosto z ulicy, a dokładniej – z rynku Manufaktury. Dodatkowo, w sklepie będą dostępne kasy samoobsługowe, które ułatwią proces zakupowy klientom, którzy płacą kartą. Lokal będzie też wyposażony w tradycyjne kasy obsługiwane przez pracowników Primark.

Primark w Łodzi – co będzie można kupić?

W asortymencie sklepu znajdą się najnowsze trendy czy produkty codziennego użytku, więc łódzcy klienci z pewnością odnajdą coś odpowiedniego dla siebie, niezależnie od swojego budżetu. Sieć oferuje bardziej zrównoważoną modę w przystępnych cenach, obejmującą różne kategorie produktów, w tym odzież damską, męską i dziecięcą, a także kosmetyki, akcesoria i artykuły gospodarstwa domowego. Już teraz 50 proc. ubrań dostępnych pod marką Primark Cares jest wytwarzanych z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskiwanych z bardziej zrównoważonych źródeł, a detalista zamierza podwoić tę liczbę do 2030 roku.

QUIZ PRL: Tak handlowo w PRL-u. Pamiętasz polowanie na produkty? Pytanie 1 z 10 Hasło, które stało się inspiracją gry planszowej o handlu w PRL to: pan tu nie stał pan tu zasłabł zasłałem panu łóżko Dalej