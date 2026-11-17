17 listopada obchodzimy Dzień bez Długów, inicjatywę społeczną zapoczątkowaną przez KRUK S.A. To okazja do rozmowy nie tylko o zadłużeniu i wychodzeniu z niego, ale również o codziennych decyzjach, dzięki którym udaje się zachować finansową równowagę.

Najnowsze „Indeksy Finansowe” KRUKa pokazują, że 12% badanych deklaruje zaległości w spłacie rat kredytów, pożyczek lub innych zobowiązań finansowych. Jednocześnie z 55% odnotowanych w 2025 roku do 69% w 2026 roku wzrósł odsetek ankietowanych z zadłużeniem, który określił swoją sytuację finansową jako dobrą lub średnią. Co może sugerować, że przy odpowiedniej dyscyplinie kosztowej osoby te są w stanie, poradzić sobie ze spłatą zaległych zobowiązań finansowych.

Bez zaległości nie znaczy bez finansowych wyzwań

Brak zaległości nie jest jednak równoznaczny z poczuciem finansowego komfortu. 55% Polaków deklaruje, że pieniędzy wystarcza im na codzienne potrzeby, ale na poważniejsze zakupy musi oszczędzać. To najwyższy odsetek od początku pomiaru w 2022 r. Kolejne 13% badanych mówi, że żyje skromnie i na co dzień musi bardzo oszczędnie gospodarować pieniędzmi.

- Za stabilnością domowego budżetu często stoją małe, ale świadome decyzje podejmowane każdego dnia. Ten obraz uzupełniają wyniki raportu „Czy zasady wciąż się liczą? O odpowiedzialności w finansach i codziennych decyzjach”. Ponad 21% badanych doświadczyło kłopotów finansowych, ale 67% z nich sobie z nimi poradziło. Ponad 70% deklaruje też, że potrafi zrezygnować z zakupu lub odłożyć go na później, kiedy będzie ich na niego stać. Widać to szczególnie wśród osób żyjących skromnie: dla 39% terminowe regulowanie zobowiązań jest trudne i wymaga rezygnacji z części wydatków, a mimo to regularnie się z nich wywiązują. To właśnie takie codzienne „nie teraz” warto zauważać i doceniać– mówi Agnieszka Salach z KRUK S.A.

Z najnowszych Indeksów finansowych wynika, że tylko 32% badanych dobrze ocenia swoją sytuację finansową, wobec 35% rok wcześniej. Nie oznacza to gwałtownego pogorszenia kondycji gospodarstw domowych. Wyniki pokazują raczej większą ostrożność Polaków w ocenie własnych finansów.

- Wśród osób, które oceniają swoją sytuację materialną jako skromną, ok. 44% uważa terminowe opłacanie zobowiązań za coś naturalnego. Dla ok. 39% jest to trudne i wymaga rezygnacji z części wydatków. Mimo to regularnie wywiązują się ze swoich zobowiązań. To właśnie dlatego warto doceniać także te codzienne, mało spektakularne decyzje finansowe. Powiedzenie sobie „nie teraz”, odłożenie zakupu czy wcześniejsze zaplanowanie większego wydatku może wymagać samodyscypliny. Z perspektywy pojedynczej osoby to mała decyzja, ale w szerszym wymiarze właśnie z takich zachowań buduje się odpowiedzialne podejście do finansów– dodaje Agnieszka Salach z KRUK S.A.

Więcej ostrożności, mniej optymizmu

„Indeksy Finansowe” pokazują również zmianę oczekiwań dotyczących przyszłości kondycji finansowej gospodarstw domowych.26% Polaków spodziewa się, że za rok ich sytuacja finansowa będzie gorsza, podczas gdy poprawy oczekuje 14%. Rok wcześniej obie grupy stanowiły po 20%. Większość, 60%, zakłada jednak, że jej sytuacja pozostanie podobna.

Finansowe bezpieczeństwo ma też swoje granice. W przypadku nagłej utraty źródła dochodu bez możliwości skorzystania z pomocy bliskich czy kredytu 27% badanych byłoby w stanie utrzymywać się z oszczędności przez około trzy miesiące. 15% wystarczyłoby pieniędzy jedynie na około tydzień, a 16% na miesiąc.

Odpowiedzialność pozostaje ważną zasadą

Mimo codziennych wyzwań podejście Polaków do regulowania zobowiązań pozostaje bardzo jednoznaczne. 81% uważa, że każdy powinien spłacać swoje długi, a przeciwnego zdania jest zaledwie 3% badanych. Wśród osób bez zaległości przekonanie to podziela aż 86% respondentów.

Jednocześnie Polacy coraz częściej dostrzegają, że przyczyny zadłużenia nie zawsze są proste. 48% uważa, że ludzie popadają w długi częściowo z własnej winy, a częściowo z powodu innych okoliczności. Co trzeci respondent wskazuje natomiast, że mogą za tym stać nieprzewidziane zdarzenia życiowe, takie jak utrata pracy czy choroba.

- Dzień bez Długów nie powinien być wyłącznie okazją do rozmowy o osobach, które już mają zaległości. Warto spojrzeć szerzej i dostrzec również tych, którzy każdego dnia podejmują odpowiedzialne decyzje, żeby się przed nimi chronić. Czasem oznacza to rezygnację z zakupu, czasem odłożenie go na później, a czasem po prostu rozsądniejsze zaplanowanie wydatków. To zachowania, których zazwyczaj nie zauważamy, bo są zwyczajne. A właśnie dlatego warto je doceniać– dodaje Agnieszka Salach.

Edukacja finansowa ciągle potrzebna

Jest przy tym jeszcze jeden sygnał wymagający uwagi. Polacy coraz bardziej krytycznie oceniają swoje kompetencje finansowe. 27% ocenia swoją wiedzę i umiejętności zarządzania domowymi finansami wysoko, wobec 29% rok wcześniej i 36% w 2024 r. Z kolei do 17% wzrósł odsetek oceniających swoje kompetencje jako niskie. Jednocześnie tylko 26% badanych deklaruje potrzebę zwiększania wiedzy i umiejętności finansowych, o 11 p.p. mniej niż rok wcześniej.

- Nie chodzi o to, żeby każdy był ekspertem od finansów. Ważniejsze, żebyśmy potrafili podejmować świadome decyzje i wiedzieli, gdzie szukać rozwiązania, kiedy pojawia się problem. Dlatego edukacja finansowa powinna być jak najbardziej praktyczna i bliska codziennemu życiu –podsumowuje Agnieszka Salach.

Jak budować finansowe bezpieczeństwo?

regularnie planować i kontrolować domowy budżet,

tworzyć poduszkę finansową na nieprzewidziane wydatki,

reagować na problemy ze spłatą zobowiązań możliwie jak najwcześniej,

otwarcie rozmawiać o finansach w rodzinie i przekazywać dobre nawyki kolejnym pokoleniom.

Co daje nam trzymanie się finansowych zasad?

buduje zaufanie – wiemy, że możemy na sobie polegać,

– wiemy, że możemy na sobie polegać, pomaga zachować płynność płatności – kiedy płacimy na czas, inni też mogą regulować swoje zobowiązania,

– kiedy płacimy na czas, inni też mogą regulować swoje zobowiązania, zmniejsza ryzyko efektu domina – problemy finansowe jednej osoby lub firmy rzadziej przenoszą się na kolejne,

– problemy finansowe jednej osoby lub firmy rzadziej przenoszą się na kolejne, wspiera stabilność gospodarki– firmy i gospodarstwa domowe mogą bezpieczniej planować swoje wydatki.

Więcej danych z badania - Indeks oceny edukacji finansowej Polaków, Indeks kondycji finansowej Polaków oraz Indeks wypłacalności Polaków i ich postaw wobec zadłużenia znajduje się na stronie: Edukacja Finansowa (kruk.eu) .

Wypowiedź Agnieszki Salach, rzeczniczki prasowej KRUK S.A.

*„Indeksy Finansowe” badanie przygotowywane cyklicznie od 2022 roku przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie KRUK S.A. Metodologia badawcza: CAWI. Badania są wykonywane na reprezentatywnej grupie Polaków w wieku 18+. najnowsze dane zostały zebrane w dniach 21-24 sierpnia 2026 r. na próbie N=1094 osób. Dane porównawcze z lat 2022–2025.

**Dane raportu „Czy zasady wciąż się liczą? O odpowiedzialności w finansach i codziennych decyzjach" pochodzą z badania zrealizowanego przez SW Research na zlecenie KRUK S.A. metodą CAWI na panelu internetowym SW Panel. Badanie przeprowadzono w dniach 25–31 maja 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1022 osób powyżej 18. roku życia. Więcej informacji można znaleźć na stronie kampanii https://trzymajmysiezasad.pl/

Źródło informacji: KRUK S.A.