Ważne zmiany w opłatach sądowych w Polsce. Pozwy cywilne będą tańsze

Ważne zmiany w opłatach sądowych w Polsce

Wcześniej wielokrotnie podnoszono kwestie opłat za wniosek o uzasadnienie każdego rozstrzygnięcia sądu, nie tylko wyroku (obecnie kosztuje to 100 zł). Działo się tak m.in. dlatego, że jest to też warunek złożenia apelacji czy zażalenia. Z Ministerstwa Sprawiedliwości od dawna płynęły informacje, że resort rozważa obniżki, w tym m.in. opłat za uzasadnienie w postanowieniach niekończących sprawy – do 30 zł. Jak dowiedzieli się dziennikarze Prawo.pl, teraz zapowiadane zmiany mają zostać wprowadzone.

Prof. Marcin Dziurda z Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego ocenia, że to krok w dobrym kierunku.

Jego zdaniem po zmianie opłatę w wysokości 100 zł trzeba będzie zapłacić tylko od wniosku o uzasadnienie wyroku, a w postępowaniu nieprocesowym – od postanowienia co do istoty sprawy (np. w przedmiocie zasiedzenia albo stwierdzenia nabycia spadku). Natomiast od wniosku o uzasadnienie postanowienia formalnego (np. o zawieszeniu postępowania) oraz zarządzenia pobierana będzie niższa opłata w wysokości 30 zł.

Sonda Czy jesteś za rozwodami? Tak Nie Nie mam zdania