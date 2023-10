Orędzie premiera: Zasypaliśmy podziały na Polskę A, B i C

Najważniejsze dla rządu są polskie rodziny, dzieci i seniorzy

"Polska jest ważnym czlonkiem NATO, rozwijamy silny sojusz z USA w zakresie wojskowości, energetyki jądrowej oraz wielkich inwestycji. Premier zapewnił jednocześnie, że najważniejsze dla rządu są polskie rodziny, dzieci i seniorzy. Jego zdaniem w wyborach możemy zdecydować, kto tak naprawdę troszczy się o Polaków.

Jak dodał, zbudowaliśmy od podstaw politykę społeczną, zasypaliśmy podziały na Polskę, A, B i C, pieniądze z VAT już nie płyną do mafii, a do obywateli i gmin. Jak stwierdził. Skala wydatków na obronność, policję, służbę zdrowia i na inne dziedziny życia społecznego jest rekordowa. A jednocześnie mamy najniższe bezrobocie i podatki w historii III RP.

Miejmy świadomość, że po niedzieli kampanijne emocje opadną, ale wyzwania stojące przed Polską pozostaną niezmienne. Ostatnie wydarzenia na świecie pokazują, że w niedzielnych wyborach mamy okazję wybrać przedstawicieli, którzy zabezpieczą nasze najważniejsze polskie interesy. A biorąc udział w referendum, mamy szansę zobowiązać wszystkich polityków do tego, by pilnowali polskiej racji stanu - mówił premier.

Morawiecki wspomniał, że w związku z nową wojną, do Europy wyruszy kolejna fala migrantów. "Wśród nich będą osoby związane z ruchem terrorystycznym. Te wyzwania jasno wiążą się z paktem migracyjnym i przymusową relokacją nielegalnych imigrantów, forsowanym przez brukselskich biurokratów "- wskazał szef rządu.

"To stawia przed nami obowiązek jak najlepszej współpracy między naczelnymi organami państwa - rządem i prezydentem". - Jak bardzo ta współpraca jest istotna dla naszej ojczyzny pokazały ostanie dni. Rząd, wspólnie z prezydentem, uruchomił w ciągu jednej doby most powietrzny między Polską i Izraelem, dzięki czemu cało i zdrowo powróciło do ojczyzny już blisko tysiąc naszych rodaków, a polska operacja ewakuacyjna jest na ustach całego świata - zapewnił Morawiecki w wieczornym orędziu.

Nie wszystko udało się zrobić idealnie, ale wierzę, że z każdego błędu wyciągnęliśmy wnioski i zrobimy wszystko, żeby ich nie popełniać. Zachęcam wszystkich Państwa do głosowania 15 października i w wyborach, i w referendum. "Niech jedyną emocją bedzie miłość do Polski, dzieki niej wybierzmy mądrze"- zakończył Morawiecki w orędziu.