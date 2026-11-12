Pilne ostrzeżenie GIS
10 listopada 2026 roku Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Komunikat dotyczy Naturalnej Wody Mineralnej Jurajska Sport, niegazowanej, w której stwierdzono obecność pleśni. Jest to informacja mająca na celu ochronę zdrowia publicznego.
Zagrożenie zostało zidentyfikowane po otrzymaniu skargi konsumenckiej, która wskazywała na nieprawidłową jakość organoleptyczną produktu Naturalna Woda Mineralna Jurajska Sport, niegazowana 700 ml. W odpowiedzi na zgłoszenie, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadziły kontrolę urzędową bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym.
W trakcie kontroli urzędowej potwierdzono obecność zanieczyszczeń fizycznych w jednej z partii przedmiotowego produktu. Dalsze badania laboratoryjne ostatecznie wykazały, że w tej konkretnej partii wody mineralnej wykryto obecność pleśni, co stanowi podstawę do wydania ostrzeżenia.
Szczegóły dotyczące wycofanego produktu
- Nazwa produktu: Naturalna Woda Mineralna Jurajska Sport, niegazowana, średniozmineralizowana 700 ml
- Numer partii i data minimalnej trwałości: 29.07.2027
- Producent: Jurajska Spółka Akcyjna ul. Myszkowska 40, Postęp, 42-350 Koziegłowy
Działania podjęte przez producenta i organy kontroli
Po stwierdzeniu niezgodności, producent - Jurajska Spółka Akcyjna - niezwłocznie rozpoczął proces wycofywania kwestionowanej partii produktu z obrotu. Jednocześnie, producent podjął działania mające na celu wykrycie źródła zanieczyszczenia.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują przebieg procesu wycofania z rynku zakwestionowanej partii produktu, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentów.
Zalecenia dla konsumentów
Główny Inspektorat Sanitarny przypomina konsumentom, że nie należy spożywać partii produktu Naturalna Woda Mineralna Jurajska Sport, niegazowana, której szczegóły zostały określone w niniejszym komunikacie.
Co musisz wiedzieć?
- Nazwa produktu: Naturalna Woda Mineralna Jurajska Sport, niegazowana, średniozmineralizowana 700 ml
- Numer partii i data minimalnej trwałości: 29.07.2027
- Producent: Jurajska Spółka Akcyjna ul. Myszkowska 40, Postęp, 42-350 Koziegłowy
- Zagrożenie: Stwierdzona obecność pleśni.
- Zalecenie: Nie należy spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie.
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