Forum Ekonomiczne 2024

Paszyk ostrzega Dziemianowicz-Bąk: Pani Ministro, nie idźmy tą drogą! Nowe przepisy zagrożeniem dla polskiej gospodarki

Krzysztof Paszyk, minister rozwoju i technologii, zdecydowanie skrytykował projekt przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny. Jego zdaniem, proponowane regulacje mogą doprowadzić do poważnych problemów polskiej gospodarki. Paszyk zaapelował do minister Magdaleny Dziemianowicz-Bąk, by nie wprowadzała zmian, które mogą zagrozić stabilności rynku pracy.