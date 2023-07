i Autor: Paweł Jaskółka/Super Express

Pieniądze to nie wszystko

Pekao SA chce kupić inne banki. Wiceprezes Fuchs: mamy nieograniczone środki

"Już wkrótce może dojść do dalszej konsolidacji w polskim sektorze bankowym. Kiedy to się stanie, wszystko zależy od odporności konkurentów na tworzenie kolejnych miliardowych rezerw zwłaszcza w tych, które w swoim portfelu mają większość kredytów frankowych. Widzimy kilka banków na horyzoncie, które moglibyśmy przejąć chociażby ze względu na to, że doskonale uzupełniałyby swoim produktami naszą ofertę" stwierdził Jarosław Fuchs wiceprezes Pekao SA, w rozmowie z Hubertem Biskupskim zastępcą redaktora naczelnego Super Ekspressu w programie „Pieniądze to nie wszystko”.