PGE obniża ceny węgla! Ile kosztuje tani węgiel obecnie? Zdziwisz się!

Ile będzie kosztował węgiel kamienny od PGE?

Eska.pl informuje, że po obniżce cena węgla opałowego ekogroszek/groszek lub orzech będzie wynosiła ok. 1890 zł netto (obniżka z poziomu 2100 zł netto) plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem, natomiast cena węgla typu miał energetyczny będzie wynosiła ok. 1550 zł netto (obniżka z poziomu 1700 zł netto) plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem.

- Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski cytowany w komunikacie wskazał, że ostanie zmiany cen na rynku węgla kamiennego umożliwiły zakontraktowanie kolejnych dostaw wysokiej jakości węgla kamiennego po niższych kosztach. "Co pozwoliło nam na obniżenie ceny dla naszych odbiorców" - skomentował prezes PGE, cytowany przez Eska.pl

Jak kupić tani węgiel?

Aby kupić węgiel – wskazano w komunikacie - należy na stronie www.gkpge.pl/zakup-wegla wypełnić specjalny formularz, w którym określa się formę prawną prowadzonej działalności oraz to, czy jest się finalnym nabywcą, czy podmiotem pośredniczącym.

Eska.pl informuje, że w formularzu należy podać też rodzaj surowca, który chce się kupić oraz dane kontaktowe. Gdy formularz zostanie złożony, pracownik PGE skontaktuje się z kupującym, przedstawi szczegółową ofertę, a następnie umowę sprzedaży, którą należy odesłać na wskazany adres i uzgodnić termin oraz miejsce realizacji zamówienia.

Obniżamy ceny węgla kamiennego dla klientów👍 Od pierwszego listopada br. #PGE obniża ceny węgla kamiennego oferowanego firmom, jednostkom pożytku publicznego, samorządom i pośredniczącym podmiotom węglowym. Obniżki sięgają nawet 1️⃣0️⃣ proc.➡️ https://t.co/ZNXjmu61PV pic.twitter.com/PLY2ssJ7E8— Polska Grupa Energetyczna (@Grupa_PGE) October 28, 2022

