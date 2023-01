PGE znów obniża ceny węgla! Ile kosztuje tani węgiel obecnie? Zdziwisz się!

Ile będzie kosztował węgiel kamienny od PGE?

Jak informuje PGE na stronie internetowej aktualna cena węgla opałowego ekogroszek/groszek to około 1790 zł netto plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem oraz cena węgla opałowego typu orzech to około 1740 zł netto plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem, a także cena miału energetycznego to około 1490 zł netto plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem. Do tych kosztów należy dodać też transport, który kupujący musi zapewnić sobie sam. Minimalny wolumen dostawy wynosi około 25 ton i wielokrotność tej ilości- informuje spółka na stronie.

Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski tłumaczy, że ostanie zmiany cen na rynku węgla kamiennego umożliwiły zakontraktowanie kolejnych dostaw wysokiej jakości węgla kamiennego po niższych kosztach. "Co pozwoliło nam na obniżenie ceny dla naszych odbiorców".

Jak kupić tani węgiel?

Aby kupić węgiel – wskazano w komunikacie - należy na stronie www.gkpge.pl/zakup-wegla wypełnić specjalny formularz, w którym określa się formę prawną prowadzonej działalności oraz to, czy jest się finalnym nabywcą, czy podmiotem pośredniczącym.

W formularzu należy podać też rodzaj surowca, który chce się kupić oraz dane kontaktowe. Gdy formularz zostanie złożony, pracownik PGE skontaktuje się z kupującym, przedstawi szczegółową ofertę, a następnie umowę sprzedaży, którą należy odesłać na wskazany adres i uzgodnić termin oraz miejsce realizacji zamówienia.

