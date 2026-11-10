Przedsiębiorcy poparli decyzję RTV Euro AGD

Wspólne oświadczenie podpisało pięć organizacji reprezentujących polski biznes: Federacja Przedsiębiorców Polskich, Business Centre Club, Polska Rada Biznesu, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych oraz Pracodawcy RP.

Ich przedstawiciele stanęli po stronie RTV Euro AGD, które w poniedziałek poinformowało o wstrzymaniu emisji reklam w Telewizji Republika. Decyzja była związana z kontrowersjami wokół sposobu relacjonowania przez stację tragicznych wydarzeń w Krakowie.

– Odpowiedzialny biznes potrzebuje solidarności, szczególnie wtedy, gdy dochowanie deklarowanych wartości wiąże się z presją i wymaga szczególnej odwagi – napisano w oświadczeniu przekazanym PAP.

Organizacje podkreśliły również, że przedsiębiorcy mają pełne prawo samodzielnie wybierać partnerów reklamowych i rezygnować ze współpracy, jeśli prezentowane treści są sprzeczne z wartościami danej firmy.

Sakiewicz apelował o bojkot sklepu

Decyzja RTV Euro AGD wywołała ostrą reakcję redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. W poniedziałek za pośrednictwem platformy X zaapelował on do widzów o całkowity bojkot sieci. Zachęcał do zwracania już zamówionych produktów oraz rozmów z sąsiadami i znajomymi o tym, dlaczego nie powinni korzystać z usług firmy.

Spór ma związek z sobotnią relacją z Krakowa. Podczas transmisji Sakiewicz stwierdził, że na miejscu tragedii nie ma policji, ponieważ – jak sugerował – jej rezerwy mogły zostać skierowane do Warszawy. Tymczasem tuż za dziennikarzem stał funkcjonariusz w cywilnym ubraniu. Na jego ramieniu widoczny był policyjny emblemat.

KRRiT zajmuje się sprawą Telewizji Republika

Na tym kontrowersje się nie kończą. We wtorek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się do przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszki Glapiak o nałożenie kary pieniężnej na Telewizję Republika. Skargę do KRRiT złożyła również ministra kultury Marta Cienkowska.

Klub Centrum zapowiedział natomiast zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez Sakiewicza przestępstwa zniesławienia policji. KRRiT poinformowała, że po otrzymaniu skarg przewodnicząca uruchomiła działania wyjaśniające. Na razie nie ma informacji o nałożeniu kary na stację.

Tragedia w Krakowie wywołała ogólnopolską burzę

W sobotę po godz. 15. zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Sprawca został postrzelony, a w poniedziałek nad ranem zmarł.

Sposób relacjonowania tych dramatycznych wydarzeń przez Telewizję Republika wywołał falę krytyki i doprowadził do sporu ze sponsorem reklamowym. Teraz do konfliktu włączyły się organizacje przedsiębiorców, które publicznie poparły decyzję RTV Euro AGD.

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