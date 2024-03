Waloryzacja emerytur - marzec 2024. Wypłaty od 1 marca 2024 roku

W tym roku mamy waloryzację procentową, co oznacza, że wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podwyższone o wskaźnik waloryzacji na poziomie 12,12 procent. Im wyższe świadczenie, tym podwyżka świadczeń dla seniorów tym będzie bardziej okazała. Od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrośnie do 1780,96 zł - to podwyżka o 192,52 zł. Dla świadczeń na poziomie np. 2300 złotych – będzie to 278,76 zł podwyżki waloryzacyjnej, dla emerytury w wysokości 2500 zł – 303 zł, 3000 zł – 363,60 zł. Przypominamy, że wyższe emerytury i renty są wypłacane automatycznie, bez konieczności składania wniosków do ZUS.

ZUS wypłaca z reguły świadczenia 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Jeśli jednak któryś z tych dni wypada w sobotę, niedzielę, lub inny dzień wolny od pracy, świadczenia wypłacane są wcześniej. Poniżej podajemy termin wypłat w marcu:

1 marca - piątek

5 marca- wtorek,

6 marca - środa,

8 marca - piątek (zamiast 10 marca, który wypada w niedzielę)

15 marca- piątek,

20 marca - środa

25 marca - poniedziałek.

Do tego prawdopodobnie będą również wypłaty emerytur 29 marca i będą to świadczenia wypłacone za kwiecień. Dotyczy to osób, które dostają świadczenia z ZUS na początku miesiąca, a z racji, że ostatnie dni marca wypadają w weekend, wypłaty mogą być wcześniej zlecone, aby dotarły przed 1 kwietnia. Jak podaje "Fakt" takie osoby, dostaną aż trzy emerytury w marcu. Jedną na początku miesiąca, druga w formie trzynastki i trzecią jako emeryturę za kwiecień.

13. i 14. emerytura w górę! Nowe kwoty 2024

Waloryzacja będzie miała też wpływ na wysokość trzynastek i czternastek. 13. emerytura jest wypłacana w kwocie minimalnej emerytury – czyli w tym roku będzie to 1 780 zł i 96 gr brutto. Kwota na rękę będzie jednak niższa, bo od świadczenia zostanie potrącona składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy. Trzynastka nie będzie jednak mniejsza niż 1 406 zł i 67 gr.W drugiej połowie roku seniorzy mogą liczyć na wypłatę 14. emerytury. To świadczenie wyniesie, tyle, co minimalna emerytura. Świadczenie w pełnej kwocie będzie przysługiwać jedynie niektórym emerytom i rencistom, których świadczenie po waloryzacji nie przekroczy 2 900 zł. Jeśli będzie wyższe, czternasta emerytura zostanie zmniejszona na zasadzie złotówka za złotówkę. Dodatkowo od 14. emerytury będzie potrącona zaliczka na PIT oraz składka zdrowotna.

Pieniądze to nie wszystko - Artur Soboń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.