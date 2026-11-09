Pilne ostrzeżenie GIS: wycofanie produktu

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) został poinformowany poprzez europejski System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o prowadzonym przez producenta wycofaniu jednej partii puddingów proteinowych. Alarm dotyczy możliwej obecności fragmentów szkła w produkcie, co stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Spożycie żywności zanieczyszczonej fragmentami szkła może prowadzić do uszkodzenia jamy ustnej podczas spożycia produktu. W związku z tym, Główny Inspektorat Sanitarny stanowczo zaleca, aby nie spożywać wskazanej partii produktu, która została dostarczona na polski rynek.

Szczegóły dotyczące wycofanego puddingu

Ostrzeżenie GIS dotyczy produktu Arla Protein Pudding Vanilla Cookie 200g, z numerem partii ES26271001 i datą minimalnej trwałości 25.04.2027. Producentem jest Arla Foods amba Esbjerg Mejeri z Danii, a dystrybutorem w Polsce Arla Foods Spółka Akcyjna, ul. Dworcowa 27, 78-220 Tychowo.

Firma Arla Foods Spółka Akcyjna niezwłocznie po otrzymaniu informacji wdrożyła działania mające na celu wycofanie produktu z obrotu. Dodatkowo firma opublikowała komunikat na swojej stronie internetowej. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej monitorują proces wycofania produktu.

Zalecenia dla konsumentów

Konsumenci nie powinni spożywać wskazanej w komunikacie partii produktów. Należy dokładnie sprawdzić nazwę produktu, numer partii oraz datę minimalnej trwałości, aby upewnić się, czy posiadany produkt jest objęty ostrzeżeniem GIS.

Co musisz wiedzieć?

Nazwa produktu: Arla Protein Pudding Vanilla Cookie 200g

Arla Protein Pudding Vanilla Cookie 200g Numer partii: ES26271001

ES26271001 Data minimalnej trwałości: 25.04.2027

25.04.2027 Producent: Arla Foods amba Esbjerg Mejeri, Dania

Arla Foods amba Esbjerg Mejeri, Dania Dystrybutor w Polsce: Arla Foods Spółka Akcyjna, ul. Dworcowa 27, 78-220 Tychowo

Arla Foods Spółka Akcyjna, ul. Dworcowa 27, 78-220 Tychowo Zagrożenie: Możliwa obecność fragmentów szkła

Możliwa obecność fragmentów szkła Zalecenie dla konsumentów: Nie należy spożywać wskazanej partii produktów

Te produkty zostały wycofane ze sprzedaży

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