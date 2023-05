14. emerytura zostanie wprowadzona na stałe. Ale jest też zła wiadomość dla emerytów

W 2023 roku 14. emerytura ma zostać wprowadzona jako świadczenie stałe, co w teorii powinno być dobrą wiadomością dla biedniejszych seniorów. Do tej pory czternastki były zależne od decyzji rządu, która musiał oszacować budżet i stwierdzić, czy wystarczy pieniędzy do obsługi świadczenia. Jeśli projekt zostanie uchwalony, czternastka będzie gwarantowana ustawowo.

W założeniu 14. emerytura jest świadczeniem dla najbiedniejszych seniorów, bo powyżej pewnego progu świadczenie nie jest wypłacane. Politycy długo unikali odpowiedzi na to, czy próg uprawniający do czternastki zostanie podniesiony. Wygląda jednak na to, że zostanie na takim samym poziomie jak do tej pory, a to oznacza niższe świadczenia!

Czternastka nie dla wszystkich emerytów? Świadczenie będzie coraz mniejsze

Jak podaje "Fakt" program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości zakładał stawkę 120 proc. średniej emerytury za dany rok jako podstawa do wyliczeniu czternastki. Dziennik zaznacza jednak, że w założeniach ustawy wprowadzającej czternastą emeryturę na stałe znalazła się stały próg wysokości 2900 zł, czyli średniej emerytury z 2021 roku.

Krótko mówiąc, seniorzy którzy zarabiają brutto do 2900 zł brutto otrzymają czternastkę pełnej wysokości. Jednak powyżej tego progu świadczenie będzie pomniejszane według zasady "złotówka za złotówkę".

Tym samym czternastka w 2023 roku będzie niższa dla części seniorów oraz obejmie mniejszą grupę świadczeniobiorców. Prezes ZUS Gertruda Uścińska stwierdziła, że średnia emerytura w 2023 roku może wynieść nawet 3304 zł. Tym samym senior, który zarabiał 2900 zł brutto mógł otrzymać do tej pory pełną czternastkę, a w 2023 roku będzie ona niższa o ok. 400 zł!

Ponadto obiecane przez PiS 120 proc. średniej emerytury w 2023 roku wyniosłoby ok. 3965 zł, czyli ponad 1000 zł więcej 2900 zł wpisane do ustawy.

