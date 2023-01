PiS rozda po 2000 złotych na osobę na badania Polaków?

2 tys. zł na badania Polaków

Ruszyła maszyna przedwyborcza. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku politycy będą prześcigać się w pomysłach na polepszenie życia Polaków. Możemy spodziewać się nadmiaru kiełbasy wyborczej. Najłatwiejsze zadanie pod tym względem może mieć partia obecnie rządząca, bo PiS może nie tylko obiecać, ale już dać Polakom dodatkowe pieniądze niemal na wszystko. Na przykład lider Agrounii Michał Kołodziejczak przewiduje, że PiS da dodatkowe pieniądze na ochronę zdrowia. - Wmówią Polakom, że służby zdrowia nie da się uzdrowić, ale dadzą im pieniądze do ręki, żeby sami je wydali, dadzą bony. O tym się szeroko słyszy, że PiS zaczyna myśleć, jak przekonać ludzi do wyborów. Nie zwiększą 500 plus, dadzą pieniądze do ręki pod innym pretekstem — tłumaczył Kołodziejczak.

Kto wygrywa wybory

A co na temat wyborów mówią sondaże. Z najnowszego sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Zjednoczona Prawica (36,1 proc. głosów). Na Koalicję Obywatelską chce głosować 29,4 proc. ankietowanych, a na Lewicę 10,1 proc. Natomiast z sondażu IBRiS zrealizowanego dla "Rzeczpospolitej" wynika, że różnica między PiS i KO wynosi 4,3 pkt proc. (29,7 proc. wobec 25,4 proc.), a z badania United Surveys dla Wirtualnej Polski, że PiS może liczyć na 32,3 proc. poparcia, zaś KO na 27 proc. Zatem wyraźnie w sondażach widać, kto w nich przoduje.

