PiS zakaże zakupów w Wigilię?! Dodatkowy dzień z zakazem handlu przed świętami?

Według obowiązujących przepisów, dwie niedziele przed świętami Bożego Narodzenia są niedzielami handlowymi. W bieżącym 2023 roku ostatnia niedziela handlowa przypadałaby w Wigilię. Wówczas sklepy mogłyby być otwarte wyłącznie do godziny 14.00.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podczas Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji w Warszawie ujawnił, że rząd pracuje nad wprowadzeniem zmiany w myśl której Wigilia byłaby dniem wolnym od handlu. "Kierunek jest tutaj jeden. Trzeba ten przepis zmienić, bo Wigilia musi być dniem wolnym" - poinformował Waldemar Buda cytowany przez portal money.pl.

Zamknięte sklepy w Wigilię. Będzie "rekompensata"

Jak informuje money.pl, w przypadku wprowadzenia w życie tego pomysłu klienci oraz branża handlowa otrzymają pewną "rekompensatę". Na miejsce Wigilii niedzielą handlową miałaby być inna niedziela poprzedzająca Boże Narodzenie, np. ta przypadająca na 10 grudnia.

Podobno z taką inicjatywą wyszli przedstawiciele branży handlowej. W gabinetach ministrów trwa ożywiona dyskusja na ten temat. Zdania są podzielone.

Zmiana będzie jednorazowa

Warto jednak podkreślić, że zmiana dotycząca zakazu handlu w Wigilię nie będzie zmianą systemową a...jednorazową. "Oznacza to, że w kolejnych latach, gdy 24 grudnia wypadnie w inny dzień tygodnia, sklepy będą czynne do godz. 14, jak ma to miejsce obecnie" - wyjaśnia portal money.pl.

