Czy podczas składania e-PIT należy sprawdzać rozliczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów? Czy może ono zawierać błędy?

Błędy w zaciągniętych do e-deklaracji danych się zdarzają. Najczęściej są to: błędne wykazywanie w usłudze „Twój e-PIT” uprawnienia do zastosowania ulgi prorodzinnej. Warto sprawdzić, czy faktycznie występuje ona w rozliczeniu i czy naliczona kwota jest prawidłowa; brak PIT-11 w usłudze „Twój e-PIT”. Trzeba też mieć świadomość, że ministerstwo finansów nie wie, jakie ulgi przysługują konkretnemu podatnikowi, dlatego należy je zastosować samodzielnie. Warto też zweryfikować, czy uprawnienia, z których korzystano poprzednich latach, nadal nam przysługują.

Czy korzystając z usługi „Twój e-PIT”, mogę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Tak, w usłudze można zmienić swoje rozliczenie indywidualne na wspólne z małżonkiem lub osoby samotnie wychowującej dziecko.

Ile wynoszą koszty uzyskania przychodów w rozliczeniu PIT za 2022 rok?

Zryczałtowane koszty kwotowe wynoszą nie więcej niż:

3 000 zł (250 zł miesięcznie), w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody z jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

4 500 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

3 600 zł (300 zł miesięcznie), w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu),

5 400 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

Podatnik, który nie był w związku małżeńskim zmarł w ciągu roku. Czy członkowie rodziny powinni złożyć jego zeznanie podatkowe?

Nie. Za osobę zmarłą nie składa się zeznania.

Jak zalogować się do usługi Twój e-PIT?

Aby zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, podaj: PESEL albo NIP i datę urodzenia, kwotę przychodu z deklaracji za 2021 r. - kwota 1, jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2022 r.) - kwota 2, i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2021 r. - kwota 3 lub zaloguj się przez login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) lub przez aplikację mObywatel. Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego wybierz Twój e-PIT.

Czy trzeba się logować i akceptować zeznanie podatkowe w ramach usługi Twój e-PIT?

Jeżeli uzyskujesz wyłącznie przychody za pośrednictwem płatnika i nie chcesz skorzystać z ulg czy odliczeń innych, niż wykazane automatycznie w usłudze (np. ulgi na dzieci) nie musisz się logować do usługi Twój e-PIT i akceptować zeznania.

Jeżeli przesłana przez płatnika informacja jest prawidłowa, 2 maja 2023 roku takie rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone.

Automatyczna akceptacja nie ma zastosowania do zeznań PIT-28 i PIT-36. W tym wypadku zawsze musisz samodzielnie złożyć zeznanie. Możesz to zrobić w usłudze Twój e-PIT, jak również w inny sposób, elektronicznie lub papierowo.

Zachęca się jednak, abyś zalogował się do usługi Twój e-PIT i sprawdził prawidłowość informacji znajdujących się z zeznaniu (np.: danych identyfikacyjnych, kwoty podatku do zapłaty czy nadpłaty).

Co z ulga na dzieci narodzone w 2022 roku? Czy jest ona uwzględniona?

Tak, dane dotyczące ulgi na dzieci urodzone w 2022 r., dzięki integracji usługi Twój e-PIT z rejestrem PESEL, są automatycznie prezentowane w zeznaniu. Oczywiście zawsze masz możliwość zmiany prezentowanych tam danych.

Czy ulga na dziecko powyżej 18. roku życia, ale uczące się, zostanie z automatu uwzględniona w Twój e-PIT?

Tak, jeżeli dziecko powyżej 18 roku życia studiuje, jest doktorantem, to ulga na nie jest automatycznie uwzględniona. Automat nie dotyczy pełnoletnich dzieci, które uczą się w szkołach ponadpodstawowych i osób, które studiują za granicą.

Osoby, których świadczenia emerytalno-rentowe są wyższe niż 2500 zł, zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł.

Co to jest PIT-2?

PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek (od 1 lipca 2022 r. jest to kwota 300 zł).

Jeśli nie dostałem PIT-11 od swojego pracodawcy to mogę skorzystać z usługi Twój e-PIT?

Tak, jest to możliwe jeśli podatnik posiada lub założy Profil Zaufany.

Czy mogę modyfikować kwoty na moim rozliczeniu?

Tak, ale trzeba pamiętać, że jeśli wartości automatycznie zaciągnięte do formularza przez Ministerstwo Finansów zostaną zmienione, to należy je udokumentować. Oczywiście jeśli w swoim rozliczeniu podatnik widzi np. pominiętą umowę o pracę, zlecenie czy dzieło, lub też uzupełnia rozliczenie o przychody, od których zaliczki odprowadza się samodzielnie (np. z działalności niezarejestrowanej), to te informacje muszą być wykazane przez niego samodzielnie w PIT.

Dostałem PIT-11 już po rozliczeniu się. Co zrobić?

W takim przypadku należy sporządzić korektę rozliczenia. Poprawioną deklarację trzeba wysłać ponownie, ale jako korygującą.

