Dino oferuje aż 10 piw w gratisie. W kultowej promocji biorą udział piwa Kasztelan Jasne Pełne w butelkach zwrotnych o pojemności 0,5 litra. Cena regularna trunku to 3,39 zł. Aby skorzystać z promocji trzeba udać się do kasy z 20 piwami Kasztelan Jasne Pełne, tam zapłacisz tylko za 10 sztuk, natomiast kolejne 10 dostaniesz w gratisie. Akcja zniżkowa potrwa jeszcze kilka dni, zakończy się dopiero we wtorek 19 września.

Mega promocje w Dino

W promocji Dino znajdziemy wiele atrakcyjnych produktów. Olej rzepakowy Beskidzki 1l kosztuje 5,69 zł przy zakupie 2 butelek a kawa mielona Woseba - 19,99 zł/550 g także pod warunkiem zakupu 2 opakowań. Kiełbasa śląska Agro-Rydzyna kosztuje w promocji 23,99 zł/ 1 kg, a ser żółty gouda Mlekovita - 21,99 zł/kg. Te produkty kupimy przy ladzie chłodniczej z obsługą.

W promocji można kupić wodę mineralną Skarb Życia Muszyna 1,5l za 1,49 zł przy zakupie 12 butelek oraz Polo Coctę Zbyszko 2l za 2,99 zł pod warunkiem zakupu 4 sztuk. Tańszy jest także dżem Łowicz 280g i kosztuje 3,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Mleko Polskie Mlekovita 3,2 proc. w butelce kosztuje 3,29 zł pod warunkiem zakupu 3 sztuk. Za chipsy Lay's (110-130g) zapłacimy 3,29 zł (warunek tej ceny to zakup 2 opakowań).

