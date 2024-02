PKP Intercity: nowe rozkłady jazdy od marca 2024

Rekordowy czas do Zakopanego

W trakcie obowiązywania marcowej korekty rozkładu jazdy, PKP Intercity wdroży do ruchu z pasażerami 40 wagonów zmodernizowanych przez H. Cegielski - Fabrykę Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Wagony posiadają sześciomiejscowe klimatyzowane przedziały, w których są gniazdka elektryczne, regulowane fotele oraz działa bezprzewodowy internet.

W przedsionkach znajdują się nowoczesne toalety i systemy informacji pasażerskiej. Wagony, dzięki nowym oraz cichym wózkom, mogą poruszać się z prędkością 160 km/h zapewniając komfortową podróż. Włączane będą do pociągów kategorii InterCity, kursujących po całej Polsce.

Od marca większość połączeń pomiędzy największymi miastami nadal będzie miała atrakcyjne czasy przejazdów. Trasę z Krakowa do Trójmiasta najszybszy pociąg pokona w 4 godz. 52 min., z Warszawy do Gdańska w 2 godz. 29 min, z Warszawy do Poznania w 2 godz. 29 min, z Lublina do Warszawy w 1 godz. 45 min, a z Bydgoszczy do Warszawy w 2 godz. 56 min. Skróci się czas przejazdu najszybszego połączenia z Warszawy do Zakopanego – podróż potrwa 4 godz. 44 min. Z Krakowa do Zakopanego najszybszy pociąg pojedzie w 2 godz. 17 min., a z Zakopanego do Krakowa w 2 godz. 14 min. Tym samym zostanie pobity rekord Luxtorpedy, która podczas przejazdu testowego bez pasażerów na pokładzie pokonała trasę Kraków – Zakopane w czasie 2 godz. 18 min.

Na niektórych trasach zachowany zostanie cykliczny rozkład jazdy, ale zmienią się godziny odjazdów. Z Lublina do Warszawy pociągi będą wyruszały w trasę 23 minuty po pełnej godzinie, co 1 lub 2 godziny. Natomiast pociągi Berlin Warszawa Express z Warszawy do Berlina przez Poznań będą wyjeżdżały do południa 31 minut po pełnej godzinie, co 2 godziny. Z Poznania do Warszawy składy odjadą 53 minuty po pełnej godzinie, co 2 godziny, od południa.

Co przewiduje rozporządzenie Ministra Infrastruktury?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury podpisanym w październiku 2023 roku, pociągi jeżdżące z prędkością 160 km/h mogą być obsługiwane przez jednego maszynistę, a nie jak to było wcześniej przez dwóch. Efektem tej zmiany jest przyśpieszenie pociągów dalekobieżnych i skrócenie czasów przejazdów na niektórych trasach, np. na odcinku Warszawa – Terespol średnie skrócenia czasu przejazdu wyniesie 6 min., podobnie na trasie Lublin – Radom. Natomiast o 4 min. skróci się czas przejazdu między Wrocławiem a Zgorzelcem. Od czerwca skrócenie czasów przejazdów będzie jeszcze bardziej odczuwalne dla pasażerów.

Zmiany w rozkładach Warszawy

Trwa modernizacja Warszawskiego Węzła Kolejowego i aby zapewnić sprawne kursowanie pociągów, część z nich nadal będzie kierowana przez stację Warszawa Gdańska. Od 10 marca taka sytuacja będzie dotyczyła około 60 pociągów, przede wszystkim jadących w kierunku wschodnim. Zdecydowana większość pociągów w kierunku zachodnim oraz prawie wszystkie składy kategorii EIP i EIC będą kursować przez Warszawę Centralną. Wyjątek będzie stanowić okres od 3 do 8 czerwca, kiedy w związku z przełączaniem urządzeń sterowania ruchem kolejowym konieczne będą znaczne ograniczenia w ruchu pociągów przez stację Warszawa Zachodnia – odwołane będą dwie pary pociągów między Warszawą a Łodzią oraz jedna para między Warszawą a Krakowem, a duża liczba pociągów pojedzie w tym okresie przez stację Warszawa Gdańska. PKP Intercity przypomina, aby dokładnie sprawdzać stacje przyjazdu i odjazdu połączeń z/do Warszawy.

Rozkłady jazdy PKP Intercity w północnej Polsce – komplikacje

Podczas obowiązywania marcowej korekty rozkładu jazdy zarządca infrastruktury dalej będzie prowadził modernizację linii kolejowej 38 na odcinku Ełk – Korsze, skutkujące przerwą

w ruchu. Na trasie Olsztyn Główny – Kętrzyn – Giżycko wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Obejmie ona pociągi IC Mamry oraz IC Warmia. W nachodzącej korekcie rozkładu jazdy utrzymana zostanie jazda trasą okrężną przez Szczytno i Pisz pociągów IC Rybak i TLK Biebrza.

W związku z rozpoczęciem prac nad budową toru nr 2 na linii kolejowej 202, na odcinku Lębork – Słupsk wprowadzono dodatkowe ograniczenia prędkości. To oznacza, że czas przejazdu pociągów dalekobieżnych na odcinku Szczecin – Gdynia oraz Kołobrzeg – Gdynia wydłuży się o ok. 15 – 20 minut.

Od 6 maja do 8 czerwca br., z powodu remontu mostów na linii kolejowej nr 207, będzie wprowadzona przerwa w ruchu na odcinku Gardeja – Grudziądz. W związku z tym pociąg TLK 54102/45102 Flisak zostanie skierowany na trasę okrężną od Tczewa do Grudziądza przez Laskowice Pomorskie. W relacji Malbork – Grudziądz zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

PKP Intercity - utrudnienia w południowej Polsce

W ubiegłym roku zamknięta została linia kolejowa numer 25 na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz. Wstrzymanie ruchu pociągów będzie kontynuowane przez cały okres trwania najnowszej korekty rozkładu jazdy. Na wyżej wspomnianym odcinku autobusy komunikacji zastępczej pojadą za pociągi: IC San 13106/7 i 31106/7 (relacji Warszawa Gdańska – Przemyśl Główny – Warszawa Gdańska) oraz IC Witos 13104/5 i 31104/5 (relacji Warszawa Gdańska – Przemyśl Główny – Warszawa Gdańska).

Na linii nr 274 na odcinku Janowice Wielkie – Wojanów nastąpi całkowita przerwa w ruchu

w terminie 22 kwietnia – 4 czerwca. To oznacza, że pociągi będą zaczynały i kończyły bieg

w Janowicach Wielkich, a między Jelenią Górą a miejscowością Janowice Wielkie kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Zmiana obejmie: TLK Karkonosze 16170/61170 (relacji Warszawa Wsch. – Jelenia Góra – Warszawa Wsch.), IC Pomorzanin 5600/6500 (relacji Gdynia – Jelenia Góra – Gdynia), TLK Sudety 36102/63102 (relacji Kraków – Jelenia Góra – Kraków), TLK Szczeliniec 36106/63106 (relacji Kraków – Jelenia Góra – Kraków), TLK Orzeszkowa 16100/61100 (relacji Warszawa Wsch. – Jelenia Góra – Warszawa Wsch.) oraz IC Matejko 60105/66104 (relacji Przemyśl/Wrocław – Jelenia Góra – Wrocław/Przemyśl). Dla pociągu IC Śnieżka 1650/6150 (relacji Warszawa Wsch. – Szklarska Poręba Górna – Warszawa Wsch.), na odcinku Janowice Wielkie – Szklarska Poręba Górna, uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Natomiast pociągi EIP 1602/6102 relacji Warszawa Wsch. – Jelenia Góra – Warszawa Wsch. kursować będą w skróconej relacji do/z Wrocławia.

W okresie wprowadzania nowej korekty rozkładu jazdy do dyspozycji pasażerów, na największych dworcach w Polsce, będą informatorzy mobilni. Pomogą oni podróżnym ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży. Informacje o rozkładzie jazdy oraz aktualne komunikaty dostępne są na stronie www.intercity.pl. Dla pasażerów uruchomiony został także ogólnodostępny numer infolinii PKP Intercity. Infolinia ta dostępna jest pod numerem telefonu +48 22 322 22 22 całodobowo przez 7 dni w tygodniu dla abonentów krajowych i zagranicznych. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

