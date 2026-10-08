PKP Intercity testuje nowość. Koniec z brakiem zasięgu w Pendolino?

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-10-08 8:03

PKP Intercity testuje internet w pociągu z satelity. Pilotaż w Pendolino ruszy na przełomie października i listopada. Ma on zapewnić stabilne połączenie tam, gdzie dziś go brakuje, poprawiając jakość zasięgu z 18 proc. do 55 proc. czasu podróży. Spółka zapowiada też inne cyfrowe nowości.

Pociąg Pendolino na torach w lesie. O testach internetu satelitarnego w PKP Intercity przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Pixabay.com Nowoczesny pociąg Pendolino w barwach PKP Intercity, niebiesko-biały, jadący po torach. Widok z perspektywy niskiego kąta, podkreślający dynamikę i szybkość kolei. Zdjęcie ilustruje plany nowych inwestycji kolejowych, o których można przeczytać na Super Biznes.
  • Na przełomie października i listopada PKP Intercity uruchomi 5-miesięczny pilotaż internetu satelitarnego w Pendolino, który ma zapewnić stabilne połączenie nawet w "białych plamach", gdzie zasięg GSM zanika.
  • PKP Intercity planuje wprowadzić graficzny wybór miejsca dla podróży z przesiadkami jeszcze w tym roku oraz pracuje nad funkcją self check-in w Pendolino.
  • Od 2026 roku PKP Intercity będzie wdrażać nowy Centralny System Sprzedaży, który ułatwi zakup złożonych podróży (wielu odcinków, międzynarodowych) i pozwoli na elastyczne zarządzanie biletem po zakupie.
  • Liczba wagonów PKP Intercity z Wi-Fi wzrosła o 525 od 2023 roku, a popularna aplikacja mobilna (6 mln użytkowników) zyskała nowe funkcje, takie jak powiadomienia o opóźnieniach.

Kiedy ruszy internet satelitarny w Pendolino?

PKP Intercity zapowiada, że pilotaż nowej usługi ruszy na przełomie października i listopada. Po raz pierwszy internet satelitarny w Pendolino będą mogli przetestować sami pasażerowie. Testy odbędą się na pokładzie jednego, wybranego składu, a po zakończonej podróży podróżni zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety. Jak przekazała PAP członek zarządu spółki Joanna Siecińska, do tej pory testy odbywały się bez udziału podróżnych. "Teraz chcemy poznać opinię naszych pasażerów" – powiedziała. Cały pilotaż ma potrwać pięć miesięcy.

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Jak internet satelitarny poprawi zasięg w pociągu?

Głównym celem wprowadzenia nowej technologii jest zapewnienie łączności w tzw. białych plamach, czyli na odcinkach tras, gdzie z powodu braku infrastruktury naziemnej zanika zasięg sieci komórkowych. Dotychczasowe testy, prowadzone m.in. z wykorzystaniem technologii Starlink i OneWeb, wypadły bardzo obiecująco. Wyniki badań wykazały, że jakość internetu satelitarnego była bardzo dobra przez 55 proc. czasu przejazdu, podczas gdy w przypadku operatorów GSM odsetek ten wynosi zaledwie 18 proc. Jak wyjaśnia Joanna Siecińska, nowa usługa nie zastąpi całkowicie usług GSM, ale będzie je uzupełniać. Jeśli pilotaż z pasażerami się powiedzie, odbiorniki zostaną na stałe zainstalowane w składach Pendolino podczas napraw głównych w latach 2028-2029.

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