PKP Intercity testuje nowość. Koniec z brakiem zasięgu w Pendolino?

Na przełomie października i listopada PKP Intercity uruchomi 5-miesięczny pilotaż internetu satelitarnego w Pendolino, który ma zapewnić stabilne połączenie nawet w "białych plamach", gdzie zasięg GSM zanika.

PKP Intercity planuje wprowadzić graficzny wybór miejsca dla podróży z przesiadkami jeszcze w tym roku oraz pracuje nad funkcją self check-in w Pendolino.

Od 2026 roku PKP Intercity będzie wdrażać nowy Centralny System Sprzedaży, który ułatwi zakup złożonych podróży (wielu odcinków, międzynarodowych) i pozwoli na elastyczne zarządzanie biletem po zakupie.

Liczba wagonów PKP Intercity z Wi-Fi wzrosła o 525 od 2023 roku, a popularna aplikacja mobilna (6 mln użytkowników) zyskała nowe funkcje, takie jak powiadomienia o opóźnieniach.

Kiedy ruszy internet satelitarny w Pendolino?

PKP Intercity zapowiada, że pilotaż nowej usługi ruszy na przełomie października i listopada. Po raz pierwszy internet satelitarny w Pendolino będą mogli przetestować sami pasażerowie. Testy odbędą się na pokładzie jednego, wybranego składu, a po zakończonej podróży podróżni zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety. Jak przekazała PAP członek zarządu spółki Joanna Siecińska, do tej pory testy odbywały się bez udziału podróżnych. "Teraz chcemy poznać opinię naszych pasażerów" – powiedziała. Cały pilotaż ma potrwać pięć miesięcy.

KARPACZ 2026 Janusz Malinowski

Jak internet satelitarny poprawi zasięg w pociągu?

Głównym celem wprowadzenia nowej technologii jest zapewnienie łączności w tzw. białych plamach, czyli na odcinkach tras, gdzie z powodu braku infrastruktury naziemnej zanika zasięg sieci komórkowych. Dotychczasowe testy, prowadzone m.in. z wykorzystaniem technologii Starlink i OneWeb, wypadły bardzo obiecująco. Wyniki badań wykazały, że jakość internetu satelitarnego była bardzo dobra przez 55 proc. czasu przejazdu, podczas gdy w przypadku operatorów GSM odsetek ten wynosi zaledwie 18 proc. Jak wyjaśnia Joanna Siecińska, nowa usługa nie zastąpi całkowicie usług GSM, ale będzie je uzupełniać. Jeśli pilotaż z pasażerami się powiedzie, odbiorniki zostaną na stałe zainstalowane w składach Pendolino podczas napraw głównych w latach 2028-2029.

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