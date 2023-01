PKP ujawniło nowe luksusowe pociągi. Bilety będą jeszcze droższe?!

To skandal! Bilety lotnicze tańsze niż przejazd PKP!

W ostatnim kwartale 2022 roku park taborowy PKP Intercity wzmocniły pierwsze 2 z 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych FLIRT z siedleckiej fabryki STADLER. Składy FLIRT posiadają wygłuszenie akustyczne, co podnosi komfort podróży oraz systemy odzyskiwania energii elektrycznej wytworzonej podczas hamowania. FLIRTY zaprojektowano z myślą o ochronie środowiska, bowiem materiały z których zbudowano pojazdy są ekologiczne i podlegają recyklingowi. Pasażerowie mogą skorzystać z licznych udogodnień, m.in. klimatyzacji, gniazdek elektrycznych, wzmacniaczy sygnału GSM/LTE czy bezprzewodowego internetu. Czy bilety będą droższe – tego nie wiemy. Obecna podwyżka cen biletów weszła w życie 11 stycznia.

Modernizacja zespołów trakcyjnych ED74

Flotę narodowego przewoźnika wzmocnią niedługo kolejne elektryczne zespoły trakcyjne ED74, które przechodzą modernizację w zakładach PESY w Mińsku Mazowieckim. Zmodernizowane pojazdy są wyposażane m.in. w klimatyzację, Wi-Fi, dostęp do gniazdka elektrycznego i wzmacniacze sygnału komórkowego. Są też dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a każdy skład oferuje miejsce przeznaczone do przewozu rowerów.

Będą nowoczesne lokomotywy

W pierwszym kwartale zostaną również zakończone dostawy nowych lekkich lokomotyw manewrowych w ramach kontraktu z CZ Loko na dostawę 10 takich pojazdów. Nowe lekkie lokomotywy spalinowe będą wykorzystywane do pracy manewrowej i zestawienia składów wagonowych na bocznicach.

Największy przetarg w historii PKP

W 2023 roku PKP Intercity planuje również rozstrzygnięcie największego w historii przewoźnika, pod względem liczby zamówionych jednostek, przetargu na zakup 300 nowych wagonów z opcją rozszerzenia zamówienia o kolejne 150 jednostek. Realizacja kontraktu wprowadzi nową jakość na tory, zarówno pod względem rozwiązań technicznych, jak i designu. Nowe wagony zostaną wyposażone w udogodnienia, które już dziś stają się standardem w pociągach PKP Intercity. Wśród nich będą między innymi ładowarki indukcyjne czy dodatkowa przestrzeń na bagaż zlokalizowana pod fotelami (w części wagonów). Nowo zamówione wagony wyróżnią się też nowym designem, który zapewni podróżnym większy komfort. Narodowy przewoźnik planuje też poszerzyć pulę wagonów COMBO. Po polskich torach jeździ już 60 jednostek tego typu, które spełniają różnorodne potrzeby podróżnych. Te wielofunkcyjne wagony o podwyższonym standardzie, posiadają odpowiednio wyciszone wnętrza, a w środku znajdziemy przedziały rodzinne, dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku, część bezprzedziałową i przestrzeń, w której można bezpiecznie przewieźć rowery.

