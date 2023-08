Pensja minimalna w Europie

Choć unijna dyrektywa nie narzuca nikomu konkretnej kwoty minimalnego wynagrodzenia, to sugeruje, jak można taką stawkę wyliczać. Przy ustalaniu pensji minimalnej należy brać pod uwagę np. siłę nabywczą najniższej krajowej (z uwzględnieniem kosztów utrzymania), poziom, rozkład i tempo wzrostu poziomu wynagrodzeń w kraju czy zmiany produktywności pracy, próg ubóstwa. Według dyrektywy pensja minimalna powinna stanowić np. 60 proc. mediany wynagrodzeń brutto i 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto. Co ważne, zasady ustalania płacy minimalnej muszą też promować rokowania zbiorowe, czyli negocjowane z pracodawcami i związkami zawodowymi. W takiej sytuacji pojawiła się kwestia uzależnienia pensji minimalnej od regionu kraju. Na przykład pensja mogłaby być wyższa w Warszawie, a niższa w Rzeszowie. Pomysłodawcy takiego rozwiązania argumentują swoją propozycję tym, że odgórne wprowadzenie wysokiej płacy minimalnej za mocno uderzy po kieszeni przedsiębiorców działających w mniej rozwiniętych gospodarczo regionach.

Regionalizacja płacy minimalnej

"Całkowicie inne realia gospodarcze są w Warszawie, a zupełnie inne w niewielkim mieście powiatowym. Dlatego należałoby rozważyć rozróżnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia w zależności od regionu. W najbardziej zamożnych regionach państwa podwyżka minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku do 4300 zł dotknie najmniejszych przedsiębiorców działających na granicy zysku, doprowadzi do „spłaszczenia” krzywej wynagrodzeń i może stanowić czynnik zmniejszający motywację do podnoszenia kompetencji wśród pracowników, jednak mimo wszystko skutki gospodarcze w tym zakresie będą znacznie mniejsze niż dla firm działających w małych miastach województwa podlaskiego, czy kujawsko-pomorskiego. Dla tych podmiotów tak skokowy wzrost kosztów działalności może być ciężarem nie do udźwignięcia. Również zupełnie inna jest sytuacja samych pracowników zarabiających najniższe wynagrodzenie w małej miejscowości, a inna w jednym z największych miast Polski, gdzie koszty życia są znacząco wyższe" - czytamy w komunikacie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Sonda Twoje zarobki są: zdecydowanie za niskie wystarczające