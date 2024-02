Po 30 latach upada duża sieć sklepów w Polsce. Łącznie ponad 400 sklepów

Biden vs Trump

Sieć marketów budowalnych w upadłości

Informację zakończeniu postępowania przeciwko prezesowi i pełnomocnikowi jednej ze spółek, którzy kierowali siecią 25 największych marketów budowlanych w Polsce przekazała we wtorek komenda wojewódzka w Katowicach, nie podając o którą sieć chodzi. Według nieoficjalnych informacji ze śledztwa sprawa dotyczy Praktiker Polska.

- W wyniku zawierania niekorzystnych lub fikcyjnych umów oraz innych działań, konieczne było ogłoszenie upadłości. Z majątku spółki wyprowadzono łącznie 15 mln zł, a logo sklepów z materiałami budowlanymi zniknęło kilka lat temu z polskiego rynku – przypomnieli śląscy policjanci.

Sprawą przez kilka lat zajmowali się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. "Policjanci zabezpieczyli i przeanalizowali około tysiąca segregatorów z dokumentacją finansowo-księgową, informatycznymi nośnikami danych i przesłuchali wielu świadków. Sprawa była bardzo zawiła i wymagała zajęcia stanowiska przez fachowców z danych dziedzin, dlatego do akt postępowania dołączono opinie biegłych z zakresu informatyki, opodatkowania międzynarodowego i rachunkowości" - opisywał zespół prasowy śląskiej policji.

Władze spółki z zarzutami

W lipcu ubiegłego roku policjanci zatrzymali prezesa i pełnomocnika spółki. Według śledczych mężczyźni w wieku 54 i 57 lat działali na niekorzyść firmy, którą kierowali. 57-letni pełnomocnik wykorzystywał przy tym szereg kontrolowanych przez siebie podmiotów gospodarczych w Polsce, Szwajcarii i na Litwie, gdzie zajmował stanowisko prezesa zarządu lub posiadał pełnomocnictwo – wynika z ustaleń policji.

W sprawie prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu mężczyźni usłyszeli m.in. zarzuty niegospodarności, posłużenia się podrobionymi dokumentami i prania brudnych pieniędzy. Starszy z nich został tymczasowo aresztowany, wobec młodszego - prezesa byłej spółki zastosowano policyjny dozór i poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł. W postępowaniu zabezpieczono też majątek warty 1,2 mln zł. 57-latkowi grozi 15 lat pozbawienia wolności, natomiast 54-latek może trafić do więzienia na 10 lat.

Upadłość spółki Praktiker Polska ogłoszono we wrześniu 2017 r. po wielomiesięcznych kłopotach finansowych. Do marca 2013 r. sieć była własnością niemieckiej firmy Praktiker AG, należącej do koncernu Metro. Następnie Praktiker trafił w ręce nowego inwestora. Od listopada 2016 roku spółka znajdowała się w postępowaniu sanacyjnym - rozpoczęto restrukturyzację, w wyniku której zamknięto część marketów. W kwietniu 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy umorzył postępowanie sanacyjne wobec Praktiker Polska.

