Poczta Polska ostrzega przed nową falą oszustw. Przestępcy żądają opłaty celnej

Poczta Polska poinformowała w piątek o nowej kampanii phishingowej. Oszuści, podszywając się pod operatora, wysyłają wiadomości SMS z żądaniem rzekomej opłaty celnej za przesyłkę. Ich celem jest wyłudzenie danych do kart płatniczych oraz danych osobowych.

Jak działa oszustwo?

CERT Poczta Polska informuje, że nowa kampania phishingowa wykorzystuje wiadomości SMS. Przestępcy umieszczają w nich link prowadzący do strony internetowej łudząco podobnej do oficjalnego serwisu Poczty Polskiej, gdzie próbują wyłudzić wrażliwe dane. Operator pocztowy zaznacza, że choć fałszywa domena została już zgłoszona do CERT Polska i zablokowana, nie kończy to problemu.

Trzeba jednak pamiętać, że podobne kampanie pojawiają się regularnie i wykorzystują nowe adresy internetowe oraz zmienione treści wiadomości - podkreślili przedstawiciele Poczty Polskiej.

Operator przypomina, że jego pracownicy nigdy nie proszą telefonicznie o podawanie danych osobowych, zwłaszcza gdy to oni inicjują rozmowę. Poczta Polska podkreśla, że nie żąda od klientów numeru PESEL, danych z dowodu osobistego, haseł do kont ani kodów dostępu.

W takiej sytuacji należy zakończyć rozmowę, nie oddzwaniać na numer, z którego wykonano połączenie i samodzielnie zadzwonić na oficjalną infolinię Poczty Polskiej: 801 333 444 lub (+48) 43 842 06 00. Pod tymi numerami można sprawdzić, czy kontakt był prawdziwy - skomentował Tomasz Zawisza, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa i Standardów IT w Poczcie Polskiej.

Na co uważać? Sygnały ostrzegawcze

Oszuści podszywający się pod Pocztę Polską sięgają po różne preteksty, by wyłudzić pieniądze. Najczęstsze z nich to rzekoma dopłata do przesyłki, problemy z jej dostawą, konieczność aktualizacji danych, zwrot pieniędzy, a nawet informacja o zaległościach wobec urzędu czy zagrożeniu dla oszczędności na koncie bankowym.

Coraz częściej ofiarami padają nie tylko seniorzy, ale również osoby młode i aktywnie korzystające z usług online - podkreśliła poczta.

Poczta Polska wskazuje na kilka sygnałów ostrzegawczych w fałszywych wiadomościach. Należą do nich:

Informacja o niewielkiej dopłacie, np. kilku złotych.

Link prowadzący do nieznanej, podejrzanej domeny.

Błędy językowe, literówki lub nienaturalne sformułowania.

Prośba o podanie pełnych danych karty płatniczej, loginu i hasła do bankowości lub kodu BLIK.

Wywoływanie presji czasu, np. poprzez komunikat „zapłać w ciągu 24 godzin”.

Wiadomość z nietypowego numeru telefonu lub od nieznanego nadawcy.

Operator radzi, by zawsze dokładnie sprawdzać pełny adres strony internetowej przed kliknięciem w link. W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości nie należy niczego klikać, podawać danych ani dokonywać płatności. Informacje najlepiej zweryfikować samodzielnie, kontaktując się z firmą przez jej oficjalną stronę lub infolinię.

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Co zrobić, gdy padło się ofiarą oszustwa?

Jeśli mimo wszystko dojdzie do przekazania danych przestępcom, należy działać natychmiast.

Jeżeli kliknąłeś link i podałeś dane: natychmiast skontaktuj się z bankiem, zablokuj kartę lub dostęp do bankowości elektronicznej, zmień hasła do kont, zgłoś sprawę na policję - wyjaśnili przedstawiciele poczty.

Operator podkreśla, by nie usuwać fałszywych wiadomości przed zgłoszeniem sprawy. Próby oszustwa należy zgłaszać do CERT Polska - podejrzane SMS-y na numer 8080, a inne incydenty przez stronę incydent.cert.pl. Jeśli oszuści podszywają się pod Pocztę Polską lub Pocztex, sprawę można zgłosić również bezpośrednio do operatora.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa i największy operator pocztowy w Polsce. Zatrudnia 51 tys. pracowników, a jej sieć liczy ponad 7,5 tys. placówek. Dziennie firma obsługuje 300 tys. paczek i 3 mln listów. Z kolei CERT Polska to zespół działający w strukturach Państwowego Instytutu Badawczego NASK, powołany do reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego.

TechTok odcinek 1, Poczta Polska