Podatek od darowizn. Kto go nie zapłaci po 1 lipca?

Podatek od darowizny. Nowe zasady 2023

Wszystko wskazuje na to, że od 1 lipca zmienią się przepisy dotyczące podatku od darowizn. Zobacz, co się zmieni. Ustawa slim VAT 3 przewiduje, że od 1 lipca 2023 r. kwoty wolne od podatku wyniosą: 36 tys. 120 zł w przypadku, gdy nabywca jest zaliczany do I grupy podatkowej, 27 tys. 90 zł w przypadku, gdy nabywca jest zaliczany do II grupy podatkowej oraz. 5733 zł w przypadku, gdy nabywca jest zaliczany do III grupy podatkowej. To ogromny wzrost kwot w stosunku do tych wciąż obowiązujących..

Uwaga! Kto znajduje się, w której grupie? Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych (każdy kolejny potomek tej samej osoby: dziecko, wnuk, prawnuk, praprawnuk), wstępnych (każdy przodek danej osoby: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

II grupa podatkowa dotyczy następujących osób: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Zaś III grupę podatkową tworzą pozostali nabywcy.

Zatem konieczność odprowadzenia podatku od darowizny będzie zależało od jej wartości i grupy, do której obdarowany należy.

