Podatek od psa wyższy w 2024 roku. Szykuje się rekordowa podwyżka

Podatek od psa w 2024 roku

Podatek od posiadania psa obowiązuje na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Maksymalna stawka podatku od posiadania psa regularnie jest podnoszona. W 2023 roku wynosi 150,93 zł, a w 2024 wzrośnie do 173,55 zł.

Skala podwyżki jest ściśle określona i wynika ze wzrostu inflacji. Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 115,0 (co oznacza wzrost cen o 15 proc.). I o tyle wzrośnie podatek od psa – informuje portal businessinsider.pl. Do 2007 r. podatek od posiadania psów funkcjonował w systemie prawa podatkowego. Natomiast od 2008 r. opłata ma charakter fakultatywny i nie każda gmina decyduje się na jej wprowadzenie. Gmina też sama ustala wysokość podatku. Kwota 173,55 zł to maksymalna opłata, jaką właściciel jednego psa może zapłacić.

Kto jest zwolniony z podatku od psa?

Z obowiązku zapłaty podatku zwolniona jest osoba, która spełnia minimum jedno z poniższych kryteriów, mając:

* orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a pies jest psem asystującym;

* orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

* więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe.

W przypadku, gdy masz więcej psów i spełniasz te warunki – zapłacisz za drugiego i każdego kolejnego psa. Zwolnienie dotyczy tylko jednego czworonoga.

Do zwolnienia z opłat upoważnia również podatek od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy. Osoba fizyczna odprowadzająca go zobowiązana jest do zapłaty za trzeciego i każdego kolejnego psa. Niektóre gminy zwalniają też z opłaty osoby, które wzięły zwierzę ze schroniska albo mają psy oznakowane chipem.

