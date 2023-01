i Autor: SHUTTERSTOCK vinted sprzedaż wysyłkowa odzież

Prawo podatkowe

Podatek od sprzedaży na Vinted. Kto musi zapłacić za handel ubraniami?

Osoby sprzedające ubrania za pośrednictwem platformy Vinted są zobowiązane do płacenia podatku. Podobny obowiązek ciąży na użytkownikach Allegro. Nie dotyczy on jednak wszystkich. Kto jest zobowiązany do opłat?