Nie 500 plus, tylko 700 plus. Będzie waloryzacja świadczenia?

Waloryzacja 500 plus

Podatku od zrzutek do kosza? Zła wiadomość to brak wyższej kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn

Mieszkanie Plus z kolejną dopłatą? Rząd chce rekompensować straty wynajmujących

Czy podatek od psa jest obowiązkowy?

Podatek od psa wzbudza wiele kontrowersji i wątpliwości. Przede wszystkim dlatego, że nie wszyscy właściciele czworonogów są zobowiązani do tej opłaty. Dlaczego? Ponieważ to od samorządów zależy czy ustalą obowiązek takiej zapłaty. W związku z tym, niektóre gminy decydują się na jej wprowadzenie - inne nie. Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, to rada gminy ma prawo wprowadzić podatek od psów. Jak informuje rządowa strona www.gov.pl informację o tym, czy gmina wprowadziła taki podatek, uzyskamy na stronie internetowej naszego samorządu.

Podatek od psa. Ile wynosi w 2023 roku?

Wysokość podatku również nie jest jednolita - kwoty są ustalane indywidualnie przez gminę. Zgodnie z polskim prawem istnieje jednak górna granica jej wysokości, której nie można przekroczyć. W 2023 roku wynosi ona 150,93 zł. Jeszcze w 2020 r. podatek od psa wynosił 125,40 zł. Dwa lata później 135 zł, a od 2023 r. wzrosła do prawie 151 zł. Jest to maksymalna wysokość opłaty, która może być jednak niższa - informuje portal biznes.info.

Podatek od psa. Kto jest zwolniony?

Istnieją jednak wyjątki, które są zwolnione z podatku za psa bez względu na samorządowe decyzje. Nie musisz uiszczać opłaty za 1 psa jeśli:

posiadasz orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a twój pies jest psem asystującym

posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

masz więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzisz gospodarstwo domowe

Podatek za psy. Warto sprawdzić szczegóły

W przypadku, gdy masz więcej psów i spełniasz te warunki – zapłacisz za drugiego i każdego kolejnego psa. Zwolnienie dotyczy tylko jednego czworonoga. Warto również sprawdzić czy gmina, w której mieszkamy nie wprowadziła zwolnienia z opłaty osób, które wzięły zwierzę ze schroniska albo mają psy oznakowane chipem - przypomina portal biznes.info.

Rolnicy, którzy płacą podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy, nie płacą za 1 lub 2 psy. Obowiązek uiszczenia daniny dotyczy ich dopiero w przypadku posiadania trzeciego i każdego kolejnego psa.

Sonda Traktujesz swojego psa/kota jak członka rodziny? Oczywiście, że tak! Absolutnie nie Trudno powiedzieć