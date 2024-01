i Autor: Szymon Starnawski Deklaracje roczne PIT - do kiedy i jak złożyć PIT 2023?

Rozliczenia PIT

Podatki 2024. Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT?

Czas rocznego rozliczenia PIT-u to obowiązki również dla pracodawców. Przedsiębiorca jako płatnik wysyła PIT-11 do zatrudnionych, drugą kopię do urzędu skarbowego. Obowiązek pracodawcy dotyczy nie tylko umowy o pracę, również umowy – zlecenie i umowy o dzieło.