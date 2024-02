Podatki 2024. Od kiedy można rozliczać PIT za 2023?

PIT-11 od pracodawcy – warunek wstępny szybkiego rozliczenia PIT-37

PIT-37 to najpowszechniejszy formularz PIT, dedykowany dla umowy o pracę lub umowy zlecenie/o dzieło.

Pracodawca wysyła informację PIT-11 (będącą podstawa do rocznego rozliczenia) dwóm adresatom – urzędowi skarbowemu oraz zatrudnionym.

PIT-11 jest wysyłany fiskusowi (koniecznie elektronicznie) do końca stycznia, a zatrudnionym – do końca lutego. W praktyce nie da się rozliczyć PIT-u, dopóki pracodawca nie wyśle tego druku.

Wysłanie urzędowi skarbowemu elektronicznego PIT-11 sprawia, ze US może szybko umieścić dane w systemie. To z kolei jest podstawą do rozliczenia PIT-u w formie elektronicznej.

Podsumowując – jeśli ktoś chce jak najszybciej rozliczyć roczny PIT, to elektronicznie jest szybciej niż papierowo.

Jeśli podatnik jednak woli papierowy formularz – realnie można rozliczyć PIT i złożyć druk do US od dnia otrzymania PIT-11 od pracodawcy.

Od kiedy rozliczenie rocznego PIT elektronicznie? Twój e-PIT lub mObywatel

Pojęcie „elektroniczne rozliczenie PIT-u” obejmuje zarówno usługę Twój e-PIT, jak i rozlicznie PIT-u przy użyciu aplikacji mObywatel.

Twój e-PIT znacznie upraszcza formalności - wstępna deklaracja jest wypełniana przez urząd skarbowy. Podatnik musi jedynie zatwierdzić przygotowaną wcześniej deklaracje. Jeśli coś się nie zgadza, to można elektronicznie skorygować.

Aplikacja mObywatel umożliwia załatwianie szeregu spraw urzędowych elektronicznie, również rocznego rozliczenia PIT-u.

Jak już wspomniano, elektroniczne rozliczenie PIT-u jest realnie możliwe od kiedy pracodawca wyśle fiskusowi PIT-11, a urząd skarbowy umieści dane w systemie. Termin początkowy w wersji optymistycznej to początek lutego. Zależy jak szybko pracodawca, a następnie US, wypełnią swoje obowiązki.

