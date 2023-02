Podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat! Nie ma odwrotu. Eksperci są zgodni

Wiek emerytalny trzeba podwyższyć do 67 lat!

Aż 67 proc. z 42 ekonomistów zapytanych przez "Rzeczpospolitą" o to, czy "w ciągu kilku lat trzeba podwyższyć wiek emerytalny do 67 lat" odpowiedziało twierdząco. Co więcej, eksperci którzy nie zgadzali się z tym zdaniem uważali, że na ten moment podwyższenie wieku emerytalnego jest niemożliwe z powodów politycznych i co więcej - niezgodne z prawem.

Jak z stwierdził w rozmowie z "Rz" prof. Maciej Bałtowski z UMCS podwyżka wieku emerytalnego powinna być rozłozona na 10-15 lat. Jak wskazuje gazeta, faktycznie poparcie wśród ekonomistów dla podwyżki wieku emerytalnego wynosi 80 proc., bo taki odsetek nie zgodził się z tezą, że zmiana jest niepotrzebna, bo nasz system wywiera wystarczająco silne bodźce aby ludzie pracowali po osiągnięciu obowiązującego dziś wieku emerytalnego.

Ponadto aż 95 proc. z 42 ekonomistów w sondzie "Rzeczpospolitej" zadeklarowało, że wiek emerytalny powinien być taki sam dla obu płci. Co więcej Marek Góra z SGH mówił dla gazety, że niższy wiek emerytalny dla kobiet to nie tylko anachronizm, ale również prowadzi do niższych emerytur dla kobiet.

Jakie będą skutki braku podwyżek wieku emerytalnego?

Jak czytamy w "Rz" brak podwyżki wieku emerytalnego będzie skutkował tym, że w przyszłości więcej osób będzie otrzymywać minimalne emerytury. Jak podaje gazeta, obecnie jedynie 10 proc. emerytów otrzymuje minimalne świadczenia, a w 2060 roku może być ich nawet 60 proc.

- W skali mikro to im wcześniej będziemy chodzić na emeryturę, tym będzie niższa. To główny skutek niższego wieku emerytalnego, świadczenie jednostkowo będzie niższe. Jeśli nie podniesiemy wieku emerytalnego, to będą pojawiały się kolejne polityczne świadczenia, takie jak trzynastki, czternastki, które będą motywowane tym, ze wyborcy mają za mało środków do utrzymania, więc mamy świadczenia, które są zaprzeczeniem systemu emerytalnego - powiedział Super Biznesowi prezes Instytutu Emerytalnego Antoni Kolek.

Warto dodać, że do emerytury minimalnej dopłaca państwo, bo świadczenie przysługuje wszystkim którzy spełnią konkretne warunki, nawet jeśli ktoś zgromadził niewystarczające składki. Na ten moment nie jest to duży problem, choć powinniśmy martwić się przyszłością.

- Dzisiaj najnowsza emerytura jest na tyle niewysoka, więc większość osób, które przepracuje te 25 lat, to uzbiera środki na najniższą emeryturę. Minimalna emerytura będzie rosła, ale dziś to nie jest problem. My będziemy mieli dopiero skutek tego, że ludzie przez całe życie będą gromadzili środki niewystarczające na najniższą emeryturę. Teraz te 25 lat pracy starczy na minimalną emeryturę. Oczywiście są osoby, które nie uzbierają składek na minimalną emeryturę i państwo dopłaca, ale dalej nie jest to problem na duża skalę, przynajmniej teraz - stwierdził Kolek.

Jak jednak zauważył w rozmowie z nami Przemysław Barankiewicz dyrektor polskiego oddziału Finax, firmy inwestycyjnej zajmującej się również emeryturami, o ile ZUS nie grozi zawalenie, to na pewno grożą nam niższe emerytury.

- System jednak się nie zawali, a ZUS po prostu nie może zbankrutować. Może natomiast wypłacać coraz niższe emerytury. W 2050 roku na stu pracujących Polaków będzie aż 75 emerytów. To sprawi, że emerytura będzie stanowić mniej niż jedną trzecią przeciętnego wynagrodzenia. W 2070 roku mniej niż jedną czwartą. Bez podniesienia wieku emerytalnego (albo przynajmniej zrównania wieku kobiet i mężczyzn w górę), może się sprawdzić żart, że operacja się udała, ale pacjent zmarł - powiedział Barankiewicz. Polecił również odkładać samemu na emeryturę - Dlatego każdy z nas powinien sam, nawet niewielkie, ale regularne kwoty, inwestować na swoją emeryturę poza ZUS - stwierdził ekspert.

Pieniądze to nie wszystko - Grzegorz Puda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.